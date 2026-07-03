Szerző: MTI

2026. július 3. 08:05

A magyar közmédia lett a tiszás sáskajárás legújabb áldozata - írta az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében a Fidesz, arra reagálva, hogy az Országgyűlés művelődési bizottsága Horváth András ügyvédet jelölte ki a közmédiát összefogó két társaság átmeneti vezetésére.

A Havasi Bertalan kommunikációs igazgató által aláírt közleményében az áll, hogy

"az egész államigazgatásban tiszás ügyvédi invázió van,

egymás után nevezik ki fontos és jól fizető pozíciókba a tiszás jogászokat."

A közmédia élére szakértelemmel, szakmai tapasztalattal rendelkező vezetők helyett szintén egy

pártkinevezett kapott megbízást.

Ez előrevetíti "a magyarpéteri önkény további kiterjesztését", amely most már a sajtó- és véleményszabadság területét is elérte. A Fidesz mindent meg fog tenni azért, hogy

a kormány ne korlátozhassa a politikai véleménynyilvánítás szabadságát

Magyarországon - olvasható a szövegben.