A tiszás sáskajárás legújabb áldozata
A magyar közmédia lett a tiszás sáskajárás legújabb áldozata - írta az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében a Fidesz, arra reagálva, hogy az Országgyűlés művelődési bizottsága Horváth András ügyvédet jelölte ki a közmédiát összefogó két társaság átmeneti vezetésére.
A Havasi Bertalan kommunikációs igazgató által aláírt közleményében az áll, hogy
"az egész államigazgatásban tiszás ügyvédi invázió van,
egymás után nevezik ki fontos és jól fizető pozíciókba a tiszás jogászokat."
A közmédia élére szakértelemmel, szakmai tapasztalattal rendelkező vezetők helyett szintén egy
pártkinevezett kapott megbízást.
Ez előrevetíti "a magyarpéteri önkény további kiterjesztését", amely most már a sajtó- és véleményszabadság területét is elérte. A Fidesz mindent meg fog tenni azért, hogy
a kormány ne korlátozhassa a politikai véleménynyilvánítás szabadságát
Magyarországon - olvasható a szövegben.