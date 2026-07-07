A Védvonal nevével visszaélve hirdethették meg az MTVA-székház elé szervezett tüntetést

Szerző: MTI

2026. július 7. 21:03

Az MTVA-székház előtti keddi tüntetést nem a Fidesz és nem a Védvonal szervezte, azt feltételezik, hogy a Védvonal nevével visszaélve hirdették meg az eseményt - írta a párt és a szervezet közös, az MTI-hez eljuttatott közleményében.

A Védvonal vezetője, Czunyiné Bertalan Judit és a Fidesz kommunikációs igazgatója, Havasi Bertalan által jegyzett közleményben úgy fogalmaztak:

"a szervezők, miután az esemény meghirdetését követő megkeresésünkre nem reagáltak, okkal feltételezzük, hogy a Védvonal nevével visszaélve hirdették meg az eseményt."

"Mindemellett a mai napon a közmédiában történteket a leghatározottabban elítéljük. Csütörtökön a Sándor-palota előtt a közmédia dolgozóiért is kiállunk" - írták.

Mint olvasható, elfogadhatatlannak tartanak minden olyan intézkedést vagy eljárást, amely a médiaszabadságot, a szerkesztői függetlenséget vagy a munkavállalók jogait sérti.

"Ami ma a közmédiában történt, az politikai üldözés, a tiszás önkény újabb tombolása"

- fogalmaztak.

Közölték, a médiaszabadság és a média munkatársainak jogai mellett következetesen kiállnak. Minden rendelkezésükre álló jogi segítséget biztosítanak az érintett munkavállalók számára - írták.