Több késszúrással megölte az édesapját

Szerző: MTI

2026. január 30. 09:35

A Pest Vármegyei Főügyészség emberölés bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki több késszúrással megölte édesapját.

A Pest Vármegyei Főügyészség azt közölte pénteken az MTI-vel, hogy a Szentendréhez közeli településen élő férfi - a bűnügy vádlottja - tizennyolc éves korától édesapjával, a sértettel élt együtt.

A vádlott nem dolgozott,

apja tartotta el,

de a férfi és az apja közötti kapcsolat szeretetteljes volt - tették hozzá.

A férfi és az apja 2024 áprilisában egy baráti társaságban együtt ünnepelték a sértett születésnapját.

Másnap, amikor a vádlott felébredt, magához vett egy közel

15 centiméter pengehosszúságú kést

és a nappaliba ment, ahol több mint tíz alkalommal, közepes erővel nyakon és mellkason szúrta az apját, majd bejelentést tett a segélyhívón, hogy küldjenek segítséget.

Az apa a kórházba szállítását követően elhunyt - írták.

A Pest Vármegyei Főügyészség a férfit emberölés bűntettével vádolja és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozza.

A vádlott bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni - áll a közleményben.