Több késszúrással megölte az édesapját
A Pest Vármegyei Főügyészség emberölés bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki több késszúrással megölte édesapját.
A Pest Vármegyei Főügyészség azt közölte pénteken az MTI-vel, hogy a Szentendréhez közeli településen élő férfi - a bűnügy vádlottja - tizennyolc éves korától édesapjával, a sértettel élt együtt.
A vádlott nem dolgozott,
apja tartotta el,
de a férfi és az apja közötti kapcsolat szeretetteljes volt - tették hozzá.
A férfi és az apja 2024 áprilisában egy baráti társaságban együtt ünnepelték a sértett születésnapját.
Másnap, amikor a vádlott felébredt, magához vett egy közel
15 centiméter pengehosszúságú kést
és a nappaliba ment, ahol több mint tíz alkalommal, közepes erővel nyakon és mellkason szúrta az apját, majd bejelentést tett a segélyhívón, hogy küldjenek segítséget.
Az apa a kórházba szállítását követően elhunyt - írták.
A Pest Vármegyei Főügyészség a férfit emberölés bűntettével vádolja és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozza.
A vádlott bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni - áll a közleményben.