A rendőrség terrorcselekménnyel fenyegetés miatt nyomoz
A rendőrség terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást, miután
több iskola is fenyegető e-mailt kapott
Hajdú-Biharban - közölte a vármegyei rendőr-főkapitányság pénteken a police.hu oldalon.
Azt írták, hogy valószínűleg egy helyről származó, fenyegető elektronikus levelek érkeztek több hajdú-bihari oktatási intézménybe.
Nyomozást rendeltek el és az épületeket átvizsgálják - közölték, kiemelve, hogy
a rendőrök eddig nem találtak robbanószert,
illetve robbantásra alkalmas eszközt az iskolák területén.
Horváth Zoltán, Hajdúdorog polgármestere azt írta a Facebook-oldalán, hogy a Nagy Szent Bazil görögkatolikus oktatási központban
bombariadót rendeltek el,
mert az intézménybe ezzel kapcsolatos fenyegető elektronikus levél érkezett.
Közölte: az általános és középiskola kiürítése azonnal megtörtént, a szülők értesítést kaptak, a gyermekek elhelyezése szervezetten, biztonságos körülmények között zajlik.
Az intézménnyel együttműködve - ha ez indokolt - az önkormányzat gondoskodik az érintettek elhelyezéséről - tette hozzá.