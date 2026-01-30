Orbán Viktor: sok családot védett meg az elszegényedéstől a rezsistop

Szerző: MTI

Százezerszámra kerültek volna fizetésképtelen helyzetbe a családok, ha egyáltalán nincs semmilyen rezsicsökkentés Magyarországon - jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Orbán Viktor elmondta, ha nem vezetik be a januári rezsistopot, akkor 30 százalékkal vagy annál is többel nőtt volna a családok rezsiszámlája.

Ma Magyarországon az egy különleges dolog, hogy van egy olyan rendszer, ami sok vitát vált ki a nemzetközi energiacégekkel, és ami az energiarendszeren belül keletkező profitot elvonja és visszaosztja támogatás formájába úgy, hogy leszorítja az árakat - mutatott rá, hozzátéve, ez egyedülálló rendszer, amiért minden évben meg kell harcolni és az EU-ban ki is akarják nyírni.

A kormányfő azzal indokolta, hogy mindenkire vonatkozik a rezsistop: ha nem alkalmaznak egy általános szabályt, akkor rengeteg igazságtalanság jött volna létre, és elköltenek rengeteg pénzt, az emberek pedig úgy érezték volna, hogy igazságtalan lett a rendszer.

