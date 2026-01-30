Egyéni hibák, Premier League-tempó: Nottinghamben ért véget a Ferencváros hétmeccses európai veretlenségi sorozata

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. január 30. 11:36

A Ferencváros 4-0-s vereséget szenvedett a Nottingham Forest otthonában az Európa-liga ligaszakaszának utolsó fordulójában, ezzel megszakadt a zöld-fehérek hét mérkőzéses veretlenségi sorozata a nemzetközi porondon.

A mérkőzés elején még biztató jeleket mutatott Robbie Keane együttese: Kristoffer Zachariassen fejesénél a kapufa mentette meg az angolokat a góltól. Ez azonban inkább kivétel maradt, mint tendencia: ezt követően a Nottingham Forest fokozatosan átvette az irányítást, és könyörtelenül kihasználta a Ferencváros hibáit.

A magyar csapat első kapott gólja egy szerencsétlen öngólból született, amikor Ötvös Bence Ryan Yates beadását saját kapujába juttatta. A második találatnál a Fradi labdakihozatalát veszítette el a támadóharmadban, míg a negyedik gólt egy büntetőből rúgták az angolok. A statisztikák szerint a négy kapott gólból három közvetlen egyéni hibára vezethető vissza, ami ritka jelenség volt a Ferencváros idei európai szereplésében.

A vereséggel véget ért a Ferencváros hétmeccses veretlenségi sorozata az európai kupákban (4 győzelem, 3 döntetlen), amely a klub leghosszabb ilyen szériája volt 1975 óta.

Szintén figyelmeztető adat, hogy a Fradi immár nyolc egymást követő alkalommal maradt nyeretlen angol csapat ellen idegenben a nemzetközi porondon (2 döntetlen, 6 vereség). A mérkőzés statisztikai képe jól mutatja a két csapat közti különbséget intenzitásban és hibaszázalékban: a Nottingham Forest a góljait magas letámadásból, illetve labdaszerzést követő gyors támadásból érte el. A Ferencváros nem tudta kezelni az angolok tempóját, különösen a második félidő elején, amikor Igor Jesus megszerezte második gólját is.

Egyéni szinten különösen balszerencsés estét zárt Ötvös, aki öngólt rúgott, sárga lapot kapott és egy tizenegyest is összehozott – ilyen hármas negatív mutató az Európa-liga történetében mindössze a negyedik alkalommal fordult elő.

Robbie Keane a mérkőzés után reálisan értékelt: kiemelte, hogy a Nottingham Forest játékoskeretének értéke mintegy 650 millió fonttal haladja meg a Ferencvárosét, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy csapata nyolc mérkőzésből hetet veretlenül zárt, ami önmagában is figyelemre méltó teljesítmény. A szakvezető szerint a játékosokat „megfogta az alkalom”, és a Premier League-csapat intenzitása olyan hibákat kényszerített ki, amelyek normál körülmények között nem jellemzőek a Fradira.

A vereség ellenére a Ferencváros európai szereplése összességében stabil képet mutatott: a csapat sokáig szervezett védekezéssel, jó átmenetekkel tudta kontrollálni ellenfeleit, azonban az angol élvonal tempójával szemben ezúttal nem volt elég a fegyelmezettség. A statisztikák is azt jelzik, hogy nem játékban, hanem döntően hibák számában dőlt el a mérkőzés.

A zöld-fehérek számára a találkozó tanulsága egyértelmű: az európai elit szintjén egyetlen rossz döntés is végzetes lehet. A Ferencváros hétmeccses veretlenségi sorozata így fájdalmas, de tanulságos vereséggel ért véget Nottinghamben.

