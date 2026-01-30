Magyar ország vagy a BlackRock új tartománya?
„Ó, kapitány, kapitányom, kelj, s a harangot halld! Kelj! Érted pattog a zászló. Érted a trombitahang” – Walt Whitman verse sokak fülében ismerősen csenghet a Holt költők társasága c. filmből (a halhatatlan Robin Williams főszereplésével). Meg kell hagyni, szerencsés nevük van ezeknek a tiszás szerencselovagoknak: Kapitány, Magyar, Orbán (nem rokona a miniszterelnöknek). A probléma csak az, hogy bennük semmi "magyar", a nemzet szempontjából semmi szerencsés nincsen:
ők teljes mellszélességgel a globalista bankár–multi világ kiszolgálói.
Kapitány Istvánt most úgy próbálják eladni (mert a marketinghez nagyon értenek), mint a Shell cég egyik vezetőjét, aki olyan könnyedén vezetné Magyarországot is, mint az egyik legnagyobb olajipari óriáscéget. Ezzel két probléma van:
- egy országot nem úgy kell vezetni, mint egy globális multit (bár Ursula von der Leyen az egész Európai Unióval ezt próbálja tenni)
- Magyarország tulajdonosai/befektetői nem a BlackRock bankárai, hanem a magyar emberek: alkalmazottak, kisvállalkozók, diákok, nyugdíjasok, családok.
A 2. pontnál álljunk is meg egy kicsit. Most már a Napnál is világosabb (hiszen ők maguk hívják fel rá a figyelmet), hogy a közelgő választásokkal párhuzamosan egyre több, a nemzetközi pénzügyi világhoz köthető szereplő jelenik meg Magyar Péter és a Tisza Párt környezetében. Az első fecske volt talán Kármán András, az Erste korábbi vezetője, majd jött Kapitány István, a Shell volt alelnöke, legutóbb pedig Orbán Anita, a Vodafone Global korábbi vezetője – nem lennénk meglepődve, ha a sor a következő hónapokban még tovább folytatódna.
Mi a közös ezekben az emberekben? Az, hogy mindannyian a globális pénzügyi körökhöz, elsősorban a BlackRock befektetési alaphoz kapcsolódnak.
Nyilvánvaló, hogy a cég Magyarországon is pozíciókat akar szerezni, ehhez pedig a Tisza Pártot és Magyar Pétert használja eszközként.
Az április 12-i választás tétje az is, hogy Magyarország megmarad-e a magyar családok országának, vagy egy nemzetközi befektetőcég zsebébe kerül Brüsszellel és Ukrajnával együtt.