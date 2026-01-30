Magyar ország vagy a BlackRock új tartománya?

Szerző: Békés János

2026. január 30. 09:05

Kapitány István, Orbán Anita, Tisza Párt, Ukrajna: mi a közös bennük? Mindannyian a globális pénzügyi körökhöz, elsősorban a BlackRock befektetési alaphoz kapcsolódnak.

„Ó, kapitány, kapitányom, kelj, s a harangot halld! Kelj! Érted pattog a zászló. Érted a trombitahang” – Walt Whitman verse sokak fülében ismerősen csenghet a Holt költők társasága c. filmből (a halhatatlan Robin Williams főszereplésével). Meg kell hagyni, szerencsés nevük van ezeknek a tiszás szerencselovagoknak: Kapitány, Magyar, Orbán (nem rokona a miniszterelnöknek). A probléma csak az, hogy bennük semmi "magyar", a nemzet szempontjából semmi szerencsés nincsen:

ők teljes mellszélességgel a globalista bankár–multi világ kiszolgálói.

Kapitány Istvánt most úgy próbálják eladni (mert a marketinghez nagyon értenek), mint a Shell cég egyik vezetőjét, aki olyan könnyedén vezetné Magyarországot is, mint az egyik legnagyobb olajipari óriáscéget. Ezzel két probléma van:

egy országot nem úgy kell vezetni, mint egy globális multit (bár Ursula von der Leyen az egész Európai Unióval ezt próbálja tenni) Magyarország tulajdonosai/befektetői nem a BlackRock bankárai, hanem a magyar emberek: alkalmazottak, kisvállalkozók, diákok, nyugdíjasok, családok.

A 2. pontnál álljunk is meg egy kicsit. Most már a Napnál is világosabb (hiszen ők maguk hívják fel rá a figyelmet), hogy a közelgő választásokkal párhuzamosan egyre több, a nemzetközi pénzügyi világhoz köthető szereplő jelenik meg Magyar Péter és a Tisza Párt környezetében. Az első fecske volt talán Kármán András, az Erste korábbi vezetője, majd jött Kapitány István, a Shell volt alelnöke, legutóbb pedig Orbán Anita, a Vodafone Global korábbi vezetője – nem lennénk meglepődve, ha a sor a következő hónapokban még tovább folytatódna.

Mi a közös ezekben az emberekben? Az, hogy mindannyian a globális pénzügyi körökhöz, elsősorban a BlackRock befektetési alaphoz kapcsolódnak.

A BlackRock a 2008-as pénzügyi válság nyerteseként vált a világ legnagyobb vagyonkezelőjévé – mára rendkívüli gazdasági és politikai befolyásra tett szert. A vagyonkezelő számos stratégiai ágazatban érdekelt, főleg a fegyvergyártásban, az energiaszektorban és az élelmiszeriparban, ezért közvetett haszonélvezője lehet az ukrajnai háborúnak is. Kritikusai szerint a BlackRock politikai befolyása folyamatosan növekszik, több európai politikus is az ő köreikből érkezett, a legismertebb talán Friedrich Merz, Németország kancellárja, aki korábban az óriáscég lobbistája is volt.

Nyilvánvaló, hogy a cég Magyarországon is pozíciókat akar szerezni, ehhez pedig a Tisza Pártot és Magyar Pétert használja eszközként.

A BlackRockot 1988-ban alapította Larry Fink, aki több nemzetközi szervezet – például a Világgazdasági Fórum – vezetésében is szerepet vállal, és egyértelműen az amerikai Demokrata Párthoz kötődik. A BlackRock gyors növekedés után 1999-ben tőzsdére lépett, majd felvásárlások révén tovább erősödött.

A 2008-as gazdasági világválság idején az amerikai kormányzat és a jegybank (FED) bevonta a BlackRockot a válságkezelésbe. A vagyonkezelő eközben olyan pénzintézetek megsegítésében vett részt, amelyekben már volt érdekeltsége, ami jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy rövid időn belül a világ legnagyobb alapkezelőjévé váljon. Hasonló folyamatok játszódtak le a 2020-as pandémia idején is: minél rosszabb az országoknak, annál jobb a BlackRocknak.

A BlackRock által kezelt vagyon nagysága 2021-re elérte a 10 ezer milliárd dollárt (!!), és a hozzá hasonló Vanguarddal együtt számos nagy amerikai tőzsdei vállalatban 15 százalékos vagy annál nagyobb részesedéssel bír. A BlackRock globális pénzügyi ereje tehát egyre inkább politikai befolyássá alakul, amelynek magyarországi megjelenése a Tisza Párt körül feltűnő személyeken keresztül válhat érzékelhetővé.