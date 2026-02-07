Az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei

Szerző: mti

2026. február 7. 21:34

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 6. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

11 (tizenegy)

17 (tizenhét)

53 (ötvenhárom)

86 (nyolcvanhat)

88 (nyolcvannyolc)

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 33 darab, nyereményük egyenként 1.854.555 forint;

3 találatos szelvény 2677 darab, nyereményük egyenként 24.065 forint;

2 találatos szelvény 78.322 darab, nyereményük egyenként 3085 forint.

Joker: 162392