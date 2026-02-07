Az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei
Szerző: mti
2026. február 7. 21:34
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 6. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
11 (tizenegy)
17 (tizenhét)
53 (ötvenhárom)
86 (nyolcvanhat)
88 (nyolcvannyolc)
Nyeremények:
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 33 darab, nyereményük egyenként 1.854.555 forint;
3 találatos szelvény 2677 darab, nyereményük egyenként 24.065 forint;
2 találatos szelvény 78.322 darab, nyereményük egyenként 3085 forint.
Joker: 162392