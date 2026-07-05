Brassói tenisztorna - Piros Zsombor a bajnok, amerikait vert meg

Szerző: MTI

2026. július 5. 15:37

A második helyen kiemelt Piros Zsombor két játszmában legyőzte az amerikai Keegan Smith-t, ezzel megnyerte 97 ezer dollár (nagyjából 30,1 millió forint) összdíjazású brassói salakpályás challenger tenisztornát.

A világranglista 169. helyén álló magyar játékos esélyesként várta a vasárnapi döntőt az ATP rangsorában 247. tengerentúli játékos ellen, de az első játszmában váratlanul hátrányba került. Smith egy brékkel 4:2-re elhúzott, innentől kezdve azonban már csak Piros nyert játékot, és 35 perc alatt előnybe került. A második szett mindössze egy bréket hozott,

a 26 éves magyar teniszező 3:3-nál nyerte le ellenfele adogatójátékát és előnyét végig megőrizve lezárta a mérkőzést.

A finálé 1 óra 18 percig tartott.

Piros Zsombor

pályafutása tizedik challenger-trófeáját gyűjtötte be,

idén - Lugano és Madrid után - a harmadikat.

Eredmény, döntő:

Piros Zsombor (2.)-Keegan Smith (amerikai) 6:4, 6:4