Törölköző-hadviselés

Szerző: NKT

2026. július 26. 11:07

A közösségi médiában egyre több beszámoló tanúskodik arról, hogy a turisták

nem megfelelő viselkedése a strandokon is könnyen harc forrásává válhat.

Egy friss, 130, 18-70 év közötti nyaraló megkérdezésével készült felmérés szerint a válaszadók 87 százaléka fontosnak tartja az együttélési szabályok betartását a vízparton.

A strandetikett ismerete és követése ugyanis nemcsak

a törölközők és napernyők körüli vitákat előzheti meg,

hanem a nyaralás nyugalmához is hozzájárulhat. A teljes, szabadon felhasználható közlemény itt olvasható: https://www.nyitottbalaton.hu/reszletek/toparti-etikett

Kiadó: A-Z Whow Kft.

