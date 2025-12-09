Business as usual: brit-ukrán-német-francia csúcstalálkozót tartottak Londonban

Szerző: Gondola

2025. december 9. 07:35

A londoni miniszterelnöki hivatalban tartott hétfői csúcstalálkozón Nagy-Britannia, Ukrajna, Németország és Franciaország vezetői egyeztettek az ukrajnai háborúval és a béketárgyalások jövőjével kapcsolatban. A megbeszélésen Keir Starmer brit miniszterelnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia államfő vett részt. Bár a brit kormányfő hivatala nem adott ki részletes összefoglalót az ülésről, a nyilvános bevezető megszólalások és a későbbi nyilatkozatok alapján egyértelművé vált:

a résztvevők az ukrajnai támogatás fenntartását, a béketárgyalások egységes megközelítését és a biztonsági garanciák kérdését tekintik a következő időszak kulcsának.

Starmer hangsúlyozta, hogy Európa továbbra is Ukrajna mellett áll, és ha tűzszünetre kerülne sor, annak tartósnak és igazságosnak kell lennie. Kiemelte azt az elvet, hogy Ukrajna sorsáról csak Ukrajna dönthet, és ennek megerősítését különösen fontosnak nevezte a jelenlegi helyzetben. Zelenszkij válaszában az Egyesült Államok, Európa és Ukrajna egységének jelentőségét emelte ki, mivel szerinte a béke feltételeinek kialakításához mindhárom fél együttműködésére szükség van. Hozzátette: vannak kérdések, amelyeket nem tudnak megoldani amerikai közreműködés nélkül, és olyanok is, amelyekben Európa szerepe kulcsfontosságú.

Friedrich Merz ugyanakkor arról beszélt, hogy az amerikai fél által előkészített dokumentumoknak vannak olyan elemei, amelyekkel szemben kétségei vannak, de ezeket a kérdéseket épp a mostani csúcstalálkozó keretében szeretnék tisztázni. Kijelentette: Európa továbbra is támogatni fogja Ukrajnát, hiszen „Ukrajna sorsa Európa sorsa is”, ugyanakkor ők is várják a híreket az amerikai–orosz moszkvai tárgyalások eredményeiről.

A francia elnök, Emmanuel Macron arra hívta fel a figyelmet, hogy Európának „számos kártya van a kezében”: Ukrajna továbbra is hatékony ellenállást tanúsít az orosz invázióval szemben, miközben az orosz gazdaság egyre inkább megszenvedi az újabb európai és amerikai szankciókat. Macron szerint mindez erősíti az európai álláspontot a tárgyalásokon.

A tárgyalást követően Zelenszkij külön közleményt adott ki, amelyben kulcsfontosságúnak nevezte Ukrajna, Európa és az Egyesült Államok egységét. Beszámolója szerint

a londoni találkozón részletesen áttekintették a Washingtonnal folytatott közös diplomáciai kezdeményezéseket, egyeztettek a biztonsági garanciákról, az újjáépítés szükségességéről, valamint a következő lépésekről.

A résztvevők külön foglalkoztak Ukrajna további katonai támogatásával is. Zelenszkij elmondta: az idei évre tervezett amerikai fegyverbeszerzések kifizetéséhez 800 millió dollár európai támogatásra van szükség, jövő évben pedig mintegy 15 milliárd dolláros segítség kell ahhoz, hogy Ukrajna teljesíteni tudja a NATO PURL-kezdeményezés keretében vállalt fegyverzeti igényeit.

Zelenszkij a megbeszélést követően Londonból Brüsszelbe utazott, ahol másnap az Európai Unió és a NATO vezetőivel folytat tárgyalásokat. A londoni csúcstalálkozó üzenete a vezetők szerint egyértelmű: a békéről csak Ukrajnával együtt lehet dönteni, és a nyugati szövetségesek a háború folytatódó terhei ellenére sem kívánják csökkenteni Ukrajna támogatását.