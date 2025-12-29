Nemzetközi sajtótájékoztatót tart Orbán Viktor

Szerző: hirado.hu, Gondola

2025. december 29. 16:07

Orbán Viktor bejegyzésében azt írta, hogy a sajtótájékoztatón „kérdés nem marad válasz nélkül”.

A miniszterelnök fontos bejelentést tett a közösségi oldalán. 2026. január 5-én, délelőtt 11 órakor évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tart.

Az év eleji nemzetközi sajtótájékoztatón a külföldi és a hazai médiumok képviselőinek kérdéseire válaszol a miniszterelnök. Orbán Viktor ezeken az eseményeken általában értékeli az elmúlt évet és felvázolja az előttünk álló év feladatait és terveit, melyek iránymutatást adnak. Már hagyományosnak számít, hogy nemzetközi sajtótájékoztatóval zárja (vagy nyitja) az évet a kormányfő: 2024-ben és a korábbi években rendszerint év végére esett ez az esemény.