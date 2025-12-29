Újabb jelentkező Varga Barnabásért

Szerző: Metropol, Magyar Nemzet, Gondola

Varga Barnabás sorsa már régóta központi témát jelent a Ferencvárossal kapcsolatban, a 31 esztendős futballista lehetséges távozása egy ideje a levegőben lóg, és decemberben Kubatov Gábor is megerősítette, hogy megfelelő ajánlat esetén elengedik a játékost - olvasható a Magyar Nemzet honlapján.

Mint írják, A legújabb érdeklődő a görög AEK Athén, a Nemzeti Sport Görögországból származó információ szerint a 13-szoros bajnok is szívesen a soraiban látná a csatárt. Az athéni együttes – amelyet a Videoton FC egykori trénere, Marko Nikolics irányít – az alapszakasz harmadik helyezettjeként nemrég bejutott a Konferencialiga nyolcaddöntőjébe, hazája bajnokságában pedig 15 meccs után az első helyen áll, egy ponttal megelőzve az Olympiakoszt.

Varga menedzsere, Paunoch Péter a Metropolnak azt nyilatkozta, a „jó ajánlat” szakmailag egy támadó szellemű csapatot jelentene, ahol a támadó legfőbb erőssége érvényesülni tud. – Az is kulcskérdés szakmai szempontból, hogy vannak-e szélsői a csapatnak, hány csatárral játszanak és mennyi beadás jön a kapu elé, mert ezek alapvetően meghatározzák az olyan típusú csatároknak a gólérzékenységét, mint Barna. Ilyen szempontból kiszolgáltatott helyzetben van. Az anyagi szempontokkal egyelőre mi azért nem foglalkozunk, mert úgy gondolom, aki a Ferencvárossal meg tud egyezni Barna átigazolási díjáról, az nem kispályán lesz, és biztosan tud majd olyan anyagi ajánlatot nyújtani a játékosnak is, ami elfogadható.

Varga Barnabás ebben az idényben minden sorozatot figyelembe véve 29 mérkőzésen 20 gólnál és öt gólpassznál jár a Ferencvárosban, a magyar válogatott színeiben szeptember óta öt meccsen ötször talált be. A szerződése 2027 nyaráig érvényes az FTC-nél.