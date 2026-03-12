Légiriadó szakította félbe a magyar tárgyalásokat a Barátság kőolajvezetékről Kijevben

Szerző: MTI/Gondola

2026. március 12. 18:37

Kijevben tárgyal a magyar delegáció a Barátság kőolajvezeték újraindításáról - erről beszélt Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön, Kijevben készült Facebook-videójában.

Az államtitkár a videóban elmondta: az energetikai tárgyalássorozatot légiriadó szakította félbe, s éppen az óvóhelyen vannak.

"Újra írtunk a kijevi energetikai kormányzatnak írásban, hogy rendelkezésre állunk, higgadtan várjuk a lehetőséget, mert célunk, hogy tárgyalóasztalnál megoldjuk a Barátság kőolajvezeték ügyét"

- tette hozzá. "Imént egyeztettem a szlovák nagykövettel, teljesen egyértelmű volt, ők is ebben a csónakban vannak, céljuk a vezeték megnyitása, illetve a vezeték állapotának kivizsgálása. Reméljük, hogy Kijev nem az a hely lesz, ahol a kijevieken kívül mindenkivel lehet beszélni" - mondta Czepek Gábor. Hamarosan vége a légiriadónak és folytatjuk az egyeztetéseket a partnereinkkel - tette hozzá.