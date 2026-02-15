Budapestre érkezett Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere

Szerző: mti

2026. február 15. 22:04

Megérkezett Budapestre az Egyesült Államok külügyminisztere; Marco Rubiót Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára fogadta a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren vasárnap.

Az eseményt élőben közvetítő M1 aktuális csatornán elhangzott, hogy a látogatás hivatalos része hétfőn lesz.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfőn találkozik Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel, akivel

megállapodást írnak alá az Egyesült Államok és Magyarország közötti atomenergiai együttműködésről

és tárgyalnak a kétoldalú kapcsolatokról, valamint az ukrajnai béke megteremtésének lehetőségéről.

Ezt követően Orbán Viktor miniszterelnök fogadja az amerikai külügyminisztert. A téma a békéért tett erőfeszítések, a béketárgyalások, valamint a magyar-amerikai kapcsolatok lesznek, az eredményekről sajtótájékoztatón számolnak be a Karmelita kolostorban.

A tudósításban szó volt arról, hogy

az amerikai külügyminiszter látogatása azért különleges, mert a Béketanácsban fontos szerepet szánnak Magyarországnak,

Orbán Viktor baráti kapcsolatot ápol Donald Trumppal, az Egyesült Államok elnökével, aki a közösségi médiában arról biztosította a magyar miniszterelnököt, őt támogatja a két hónap múlva esedékes parlementi választásokon, és korábban elismerte a magyar miniszterelnöknek az illegális bevándorlás megfékezéséért végzett munkáját.