Dróntámadásban és eltévedt golyó miatt meghalt két izraeli katona Dél-Libanonban

Szerző: MTI

2026. június 7. 13:35

A libanoni síita Hezbollah terrorszervezet dróntámadásában és egy fegyver véletlen elsülése miatt életét vesztette két újabb izraeli katona Dél Libanonban - jelentette az izraeli hadsereg (IDF) vasárnap reggel.

A huszonhárom éves Sáhár Gamla százados és a huszonegy éves Ohád Jaári őrmester halálával

harmincra emelkedett az Izrael dél-libanoni, északi hadszinterén március eleje óta elesett izraeli katonák száma.

Rajtuk kívül négy civil is életét vesztette.

Az IDF közölte, hogy vasárnap reggel két, Libanonból indított rakétát sikeresen elfogtak, miután azok átlépték az izraeli határt. A rakéták miatt légiriadót rendeltek el Izrael észak-keleti határvidékén, egy órával azután, hogy egy "gyanús légi célpont" észlelése miatt ugyancsak megszólaltak a szirénák.

Libanoni jelentések szerint Türosz és Szidón térségében

izraeli légicsapások voltak, amelyek egyikében állítólag hat ember vesztette életét.

Noha szerdáról csütörtökre virradó éjjel bejelentették a tűzszünet végrehajtását, de az IDF és a Hezbollah közötti összecsapások tovább folytatódnak. Az Egyesült Államok közvetítésével létrejött megállapodás értelmében

Izrael egyelőre tartózkodik Bejrút bombázásától,

miközben arra vár, hogy a Hezbollah is elfogadja a harcok beszüntetéséről szóló egyezményt.

A szervezet egyelőre elutasította a tűzszüneti javaslatot, izraeli források szerint azonban csökkent a tüzérségi és rakétatámadások intenzitása. A libanoni kormány a hétvégén arról tájékoztatta Washingtont, hogy néhány napra van szüksége a Hezbollahhal folytatott belső egyeztetések lezárásához.

A megállapodás szerint a tűzszünet csak akkor lép hatályba, ha a Hezbollah beszünteti a harcot, és erői visszavonulnak a Litáni folyótól délre fekvő területekről.

A csütörtök esti kabinetülésen Benjamin Netanjahu miniszterelnök kijelentette, hogy egyelőre nincs megállapodás, mivel a Hezbollah ellenzi azt. Hozzátette: csak akkor terjeszti a javaslatot a miniszterek elé jóváhagyásra, ha az egyezség létrejön.

A miniszterek élesen bírálták a tervezetet, és

arra szólították fel Netanjahut, hogy mondjon nemet Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére,

valamint utasítsa az izraeli hadsereget a libanoni hadműveletek kiterjesztésére és a Hezbollah lefegyverzésére.

Ejál Zamir vezérkari főnök a kabinetülésen kijelentette, hogy a hadsereg készen áll a hadműveletek kiterjesztésére, és végrehajt minden politikai utasítást. Hozzátette: ha Izrael számára elfogadható feltételekkel már most elérhető egy tűzszüneti megállapodás, akkor jobb azt azonnal megkötni, mint egy hónappal később ugyanezekkel a feltételekkel, de több izraeli áldozat árán.

Donald Trump amerikai elnök április 16-án jelentette be az újabb libanoni tűzszünetet, azóta azonban tizenhét katona és egy civil - a védelmi minisztérium szerződéses alkalmazottja - vesztette életét Dél-Libanonban.

A háború 2023. október 7-i kezdete óta

kilencszázötvenöt izraeli katona esett el.

Az izraeli hadsereg adatai szerint 6424 katona sebesült meg, közülük 958 súlyosan, 1572 közepesen súlyosan és 3894 könnyebben. Szombat estig öt katona feküdt kórházban súlyos, további 149 pedig közepes állapotban.