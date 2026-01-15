Semjén Zsolt Gubík Lászlóval, a felvidéki magyarok vezetőjével egyeztetett az elfogadhatatlan Beneš-dekrétumokról
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Gubík Lászlóval, a felvidéki magyarok vezetőjével az elfogadhatatlan Beneš-dekrétumokról, a felvidéki magyarok sokféle támogatásáról és a szlovákiai belpolitikai helyzetről egyeztetett.
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes közösségi oldalán számolt be arról, hogy egyeztetést folytatott Gubík Lászlóval, a felvidéki magyarok vezetőjével az elfogadhatatlan Beneš-dekrétumokról, a felvidéki magyarok sokféle támogatásáról és a szlovákiai belpolitikai helyzetről.
Mindig is következetesen szemben álltunk és – mind magyar mind egyetemes emberi jogi szempontból – elutasítottuk a Beneš-dekrétumokat, és ezt minden alkalommal szóvá tettük és képviseltük!
– hangsúlyozta posztjában a miniszterelnök-helyettes.