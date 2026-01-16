Hollik István: A választás kimenetelét az dönti el, hogy ki tud hiteles válaszokat adni a bizonytalanságra, és ki képes valódi stabilitást nyújtani

Szerző: Gondola

Gondola-interjú Hollik István kereszténydemokrata országgyűlési képviselővel. Fő témák: választási esélyek, orosz-ukrán háború, Brüsszel és a nemzetközi politika, kereszténydemokrácia.

- Miben látja a 2026-os választások fő tétjét Magyarország számára?

- A 2026-os választás legnagyobb kérdése az, hogy Magyarország meg tudja-e őrizni a saját döntési szabadságát egy rendkívül feszült nemzetközi környezetben.

Arról döntünk, hogy egy olyan kormány vezeti-e tovább az országot, amely a békét, a biztonságot és a nemzeti érdekeket helyezi az első helyre, vagy olyan irányba sodródunk, ahol külső elvárások határozzák meg az energiáról, a háborúról és a gazdaságról szóló döntéseket. A tét nem elméleti: ez a mindennapi biztonságunkról és a jövőnkről szól.

A biztos választás pedig a Fidesz-KDNP!

- Mi fogja eldönteni a választást, és mi várható még addig?

- A választás kimenetelét az dönti el, hogy ki tud hiteles válaszokat adni a bizonytalanságra és ki képes valódi stabilitást nyújtani.

A következő időszakban egyre világosabban látszik majd, hogy Brüsszelből háborús logika mentén érkeznek elvárások, miközben itthon sokan próbálják elkerülni a nyílt beszédet ezek következményeiről.

Magyar Péterék szándékosan ezt az utat járják. Miközben félve a népharagtól, a fontos dolgokban nem nyilatkoznak idehaza, Brüsszelben mindent az Európai Néppárt akarata szerint tesznek. Amellett, hogy megmutassuk az embereknek, hogy a Fidesz-KDNP nyílt lapokkal játszik, sőt változatlanul a békét és a biztonságot helyezi előtérbe, feladatunk lesz az is, hogy rámutassunk az ellenfelünk veszélyes politikájára.

- Miért szavaz valaki egy one man show-ra, és miért szavazzon a Fidesz–KDNP-re?

- Egy személy köré épített politikai konstrukció mindig vonzó lehet azoknak, akik gyors megoldásokat és látványos kijelentéseket keresnek. Nehéz éveket él át Európa. Már a COVID sem volt könnyű, de a háború kirobbanása igencsak felforgatta a mindennapjainkat. Nem csoda, hogy sok a frusztráció. Ezt lovagolja meg Magyar Péter. Persze mindezt úgy, hogy képes önmagának ellentmondani napi 4-5 alkalommal is. De őt más valójában nem érdekli, csak a bosszú, a hatalom és a rivaldafény.

Csakhogy az ország irányítása nem színpad, hanem felelősség. A Fidesz–KDNP mellett azért érdemes kiállni, mert nem ígérget, hanem tapasztalatra épít: válságok idején is bizonyítottuk, hogy meg tudjuk védeni az országot, a családokat és a határokat. Ez nem kísérletezés, hanem kiszámítható kormányzás.

- Miben látja a hiteles kereszténydemokrata politika lényegét?

- A kereszténydemokrácia számomra nem jelszavak gyűjteménye, hanem világos értékrend: az ember méltóságának tisztelete, a családok támogatása, az egyházak és közösségek szabadsága, valamint a nemzet iránti felelősség.

A KDNP politikája ebben különbözik más irányzatoktól: nemcsak rendről és szuverenitásról beszél, hanem ezek mögé erkölcsi tartalmat is tesz.

A hitelesség ott kezdődik, hogy nem engedünk ezekből az alapokból akkor sem, amikor nyomás nehezedik ránk. Sőt, a világnézetünk adja azokat a pilléreket, amik a legnehezebb terhet is a fejünk felett tartják!

- Orbán Viktor csakugyan elszigetelődött volna Európában, ahogy azt a hazai és a nemzetközi baloldal állítja?

- Ezen a balos erőltetett narratíván rengeteget nevetünk a munkatársaimmal.

Magyarország aktív szereplője az európai politikának, sőt a világpolitikának is. Méretünkhöz, gazdasági és katonai súlyunkhoz képest rengeteget vagyunk a címlapokon, és fontos világvezetők kérik ki Orbán Viktor véleményét globális kérdésekben.

De aprópénzre bontva: rendszeres két- és többoldalú egyeztetésekkel, csúcstalálkozókkal és tárgyalásokkal tarkított a magyar diplomácia. Ráadásul nemcsak ott vagyunk az asztalnál, de az álláspontunkat sem adjuk fel soha...

- Mit jelent nekünk, magyaroknak Donald Trump és Orbán Viktor kapcsolata, és hogyan érhet véget az orosz–ukrán háború?

- Magyarország érdeke egyértelmű: a háború mielőbbi lezárása és a feszültség csökkentése. Ehhez realista nemzetközi megoldásokra van szükség.

Egy erősebb amerikai béketeremtő szerep esélyt adhat arra, hogy a konfliktus ne eszkalálódjon tovább, és Európa végre a rendezés irányába mozduljon el. A háború végét azonban megjósolni nem tudjuk.

A brüsszeli elit foggal-körömmel tiltakozik a béke ellen, és csúcsra járatja a háborús pszichózist. Ez óriási gond. Egyfelől azért, mert az elefántcsonttoronyból már nem hallják az áldozatok üvöltését. Másfelől üzletté vált számukra a háború, és odaadják az európaiak pénzét Ukrajnának. Számunkra egyértelmű, hogy a tűzszünet és a béke a megoldás, és nem hagyhatjuk, hogy a magyarok pénze Ukrajnában landoljon. A végét még nem látjuk ennek a folyamatnak, de egy biztos: aki békét akar, velünk tart.