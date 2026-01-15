Azbej Tristan: a migrációt a kiindulópontnál kell megállítani, szemben Brüsszel bevándorlást ösztönző politikájával

Azbej Tristan üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár (KDNP) közösségi média posztjában hangsúlyozta, hogy a magyar kormány a migrációs válság kezdete óta következetesen védi Magyarországot a déli határ védelmével és a Hungary Helps Programon keresztül, amely a segítséget a válságövezetekbe viszi.

A migráció tartós fenyegetés, ezért folyamatos fellépést igényel. Ennek részeként a külügyminiszter Mauritániában tárgyalt a migráció megállításáról, mint kulcsfontosságú tranzitországról, a stabilitás erősítése és a kivándorlás megelőzése érdekében.

A kormány álláspontja szerint a migrációt a kiindulópontnál kell megállítani, szemben Brüsszel bevándorlást ösztönző politikájával.

Az április 12-i választás egyik legfontosabb tétje, hogy a migrációellenes vagy a migrációpárti politika kap-e felhatalmazást.