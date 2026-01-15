Fülöp Attila: Brüsszel adóemeléseket és megszorításokat vár el Magyarországtól, hogy tovább tudja finanszírozni a háborút és Ukrajnát
Szerző: Gondola
2026. január 15. 12:06
Friss jelentés mutat rá: Brüsszel adóemeléseket és megszorításokat vár el Magyarországtól, hogy tovább tudja finanszírozni a háborút és Ukrajnát – írja közösségi média oldalán Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje Budapest 4. választókerületében.
„Gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárként felháborítónak tartom, hogy a nehezen megteremtett családi otthonokat és az idősek megbecsülését jelentő 13. havi nyugdíjat vennék el” – szögezi le.
- Ukrajna eddig közel háromszoros pénzügyi támogatást kapott az elmúlt három évben Brüsszeltől, mint Magyarország a 2004-es EU-csatlakozás óta.
- Brüsszel felső korlát nélküli további finanszírozást tervez a háborúnak és Ukrajnának a következő évekre, amelyet a tagállamok támogatásainak csökkentéséből, közös hitelfelvételből és a megszorításokon keresztül történő pénzbehajtásból kíván megvalósítani.
- Az ukrán elnök által követelt 800 milliárd dolláros hitelfelvétel minden magyar családnak több mint 1,3 millió forintba kerülne.
- A Magyarországot célzó brüsszeli eljárások és ajánlások egyértelmű üzenete, hogy adóemeléseket és megszorításokat várnak el a magyar kormánytól.
– sorolja. A Bizottság követelései között szerepel továbbá:
- Az otthonteremtési támogatások megszüntetése (CSOK, kedvezményes hitelek, illetékmentesség), magasabb ingatlanadók.
- A 13. havi nyugdíj csökkentése vagy eltörlése.
- Adóemelések, progresszív személyi jövedelemadó bevezetése.
- Családi és anyáknak járó adókedvezmények visszavágása.
- A rezsicsökkentés eltörlése, energiaár-emelkedés.
- Állampapírok hozamának megadóztatása.
- Kórházbezárások, egészségügyi leépítések.
- Fiatalok munkáshitelének megszüntetése.
- A hazai kkv-k támogatásának csökkentése.
Ezek a követelések nonszenszek, mert a magyar családoktól, a dolgozó emberektől vennék el a pénzt, hogy azt egy idegen háborúra költsék. A magyarok pénze a magyar családoké, nem Brüsszel háborús kasszájáé!
– hangsúlyozza, kiemelve, hogy a fentiek okán is a Fidesz a biztos választás!