Fülöp Attila: Brüsszel adóemeléseket és megszorításokat vár el Magyarországtól, hogy tovább tudja finanszírozni a háborút és Ukrajnát

Szerző: Gondola

2026. január 15. 12:06

Friss jelentés mutat rá: Brüsszel adóemeléseket és megszorításokat vár el Magyarországtól, hogy tovább tudja finanszírozni a háborút és Ukrajnát – írja közösségi média oldalán Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje Budapest 4. választókerületében.

„Gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárként felháborítónak tartom, hogy a nehezen megteremtett családi otthonokat és az idősek megbecsülését jelentő 13. havi nyugdíjat vennék el” – szögezi le.

Ukrajna eddig közel háromszoros pénzügyi támogatást kapott az elmúlt három évben Brüsszeltől, mint Magyarország a 2004-es EU-csatlakozás óta.

Brüsszel felső korlát nélküli további finanszírozást tervez a háborúnak és Ukrajnának a következő évekre, amelyet a tagállamok támogatásainak csökkentéséből, közös hitelfelvételből és a megszorításokon keresztül történő pénzbehajtásból kíván megvalósítani.

Az ukrán elnök által követelt 800 milliárd dolláros hitelfelvétel minden magyar családnak több mint 1,3 millió forintba kerülne.

A Magyarországot célzó brüsszeli eljárások és ajánlások egyértelmű üzenete, hogy adóemeléseket és megszorításokat várnak el a magyar kormánytól.

– sorolja. A Bizottság követelései között szerepel továbbá:

Az otthonteremtési támogatások megszüntetése (CSOK, kedvezményes hitelek, illetékmentesség), magasabb ingatlanadók.

A 13. havi nyugdíj csökkentése vagy eltörlése.

Adóemelések, progresszív személyi jövedelemadó bevezetése.

Családi és anyáknak járó adókedvezmények visszavágása.

A rezsicsökkentés eltörlése, energiaár-emelkedés.

Állampapírok hozamának megadóztatása.

Kórházbezárások, egészségügyi leépítések.

Fiatalok munkáshitelének megszüntetése.

A hazai kkv-k támogatásának csökkentése.

Ezek a követelések nonszenszek, mert a magyar családoktól, a dolgozó emberektől vennék el a pénzt, hogy azt egy idegen háborúra költsék. A magyarok pénze a magyar családoké, nem Brüsszel háborús kasszájáé!

– hangsúlyozza, kiemelve, hogy a fentiek okán is a Fidesz a biztos választás!