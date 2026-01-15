Surján László: Itt az idő, mentsük meg Európát!

Szerző: Gondola

2026. január 15. 20:06

Surján László, a KDNP tiszteletbeli elnöke, volt népjóléti miniszter és EP-alelnök eszmei és gyakorlati síkon is értékeli a jobboldal előtt álló kampánymunkát.

"Célegyenesbe fordult a 2026-os választási küzdelem. Nagy meglepetést nem okozott a köztársasági elnök döntése. Április 12-e túl közel esik ugyan húsvéthoz, jó érzésű párt nagypénteken, nagyszombaton nem kampányol, de hivatalos kampánycsend nem lesz" – írja Surján László, a KDNP tiszteletbeli elnöke, korábbi népjóléti miniszter és az Európai Parlament volt alelnöke az MKDSZ honlapján

"Közzétették a listás eredmények szempontjából mérvadó közvélemény-kutatási adatokat " – folytatja.

A Fidesz-KDNP meggyőzően vezet Magyar Péter előtt. A két miniszterelnök jelölt felkészültsége fényévekre van egymástól, de ezt nem tükrözi népszerűségük mindössze kilenc százalékos különbsége.

– emeli ki, hozzátéve: "Ez azt jelenti, hogy jócskán vannak, akiknek fontosabb, hogy új vezetője legyen az országnak, mint az illető alkalmassága."

"Polgártársaink egy része nem veszi észre, hogy világméretű harc folyik. Az egyik pólus szerint van jó és van rossz. Ezek kibékíthetetlenek egymással. A másik pólus szerint nincs abszolút igazság. Minden relatív. Bármit megtehetek, ami jó nekem. Régebben ehhez legalább hozzá tették, hogy vágyaim szabadságának van korlátja: a másik ember szabadsága, érdeke. Ma már ezt sem vallják. A Bibliából idézni bűncselekmény" – állapítja meg csalódottan.

Nem élhetsz a jogaiddal, hiába foglalták azokat akár nemzetközi egyezményekbe is. Hiába szerepel az emberi jogok között, hogy a szülő joga és feladata a gyermek világnézeti nevelése.

Hozzáteszi: "Ha a magad útját járod, elveszik tőled a gyerekedet. Elveszítheted az állásodat egy Facebook-bejegyzésed miatt. Ákossal szerződést bontott egy szponzor, mert egy interjúban kiállt a hagyományos férfi-nő szerep mellett. Hiába írta József Attila: Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet.”A rend nem kell, csak a szabadság."

Majd rátér a választási matematikára: "A két pólus már hazánkban is ütközik egymással. Elkeserítő, hogy az elvakultság miatt a választók 30 százaléka nem a két pólus közül akar választani, csak az érdekli, hogy jöjjön egy új ember. Ha alkalmas, ha nem."

A választást az a párt nyeri majd, amelyik a 106 egyéni körzet többségében szerez mandátumot. A 9 százalékos listás vezetés ugyanis csak néhány mandátum előnyt jelent.

"A 106 egyéni körzet nagy többségét megnyerve akár nagy arányú Fidesz-KDNP győzelem is születhet. Ugyanakkor a hátra lévő három hónapban meg is fordulhat az eredmény. Nem remegő térdekkel, de nem is elbizakodva megyünk a csatába. Munka nélkül nincs siker" – hangsúlyozza.

"Soha még nem figyeltek ennyire magyar választásra, mint most. Orbán reménybeli győzelmétől sokan tartanak, sikerére sokaknak szüksége van határainkon kívül is. A jó és a rossz csap össze" – szögezi le.

"A küzdelem kínos-keserves lesz, de a győzelem nem lehetetlen. Aki nem akarja gyermekét az ukrán frontra küldeni, aki európai Európát szeretne, Orbán győzelmében reménykedik Írországtól görög földig, Svédországtól Portugáliáig. A tábort növelik azok, akik nem akarnak Germanisztánt vagy francia kalifátust. Csatlakoznak még azok az európaiak is, akik mezőgazdaságból akarnak megélni" – sorolja a Patrióták lehetséges támogatóit.

Lassan, de biztosan nő a magyarokba vetett bizalom. Közép-Európa súlya nő.

"Itt az idő, mentsük meg Európát!" – lelkesíti az olvasókat Surján László.