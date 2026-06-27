Erőszakkal elvett zsebtelefont szabad a Dunába dobni, csiricsáré zászlót nem
Szerző: MTI
2026. június 27. 14:36
Rongálás vétség megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) az ellen a négy fiatal ellen, akik péntek éjszaka szivárványos
zászlókat dobtak az Erzsébet hídról a Dunába
- közölte Facebook-oldalán a hatóság szombaton.
Közölték, a rendőrök
perceken belül elfogták őket,
az eljárást az V. kerületi rendőrkapitányság indította ellenük.
A BRFK egy másik bejegyzésben megerősítette, eljárás folyik a magyar zászló szerda esti vízbe dobása miatt is.
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