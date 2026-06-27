Erőszakkal elvett zsebtelefont szabad a Dunába dobni, csiricsáré zászlót nem

Szerző: MTI

2026. június 27. 14:36

Rongálás vétség megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) az ellen a négy fiatal ellen, akik péntek éjszaka szivárványos

zászlókat dobtak az Erzsébet hídról a Dunába

- közölte Facebook-oldalán a hatóság szombaton.

Közölték, a rendőrök

perceken belül elfogták őket,

az eljárást az V. kerületi rendőrkapitányság indította ellenük.



A BRFK egy másik bejegyzésben megerősítette, eljárás folyik a magyar zászló szerda esti vízbe dobása miatt is.