Európa-liga - Keane: nagy siker, hogy eljutottunk a nyolcaddöntőig

Szerző: MTI

2026. február 27. 08:04

Robbie Keane, a Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzője szerint nagy siker, hogy a bolgár Ludogorec csütörtök esti 2-0-s legyőzésével a csapat nyolcaddöntőbe jutott az Európa-ligában annak ellenére, hogy a sorsolás pillanatában szinte senki nem gondolta volna ezt.

A 45 éves ír szakember hangsúlyozta, az, hogy a legjobb 16 között szerepelhetnek, jól mutatja futballistái mentalitását.

"Ma mindenki lenyűgöző volt, elöl Yusuf és Joseph, de ugyanúgy a többiek, és a cserék is. Aki beállt, egytől egyig hozta ugyanazt a szintet, mint a pályán lévők, ez pedig a jó csapatok ismérve" - fogalmazott Keane.

A magyar bajnok trénere kitért rá, a mérkőzés előtt teljesen nyugodt volt, mert biztos volt abban, hogy lesznek helyzeteik, amelyekből gólokat szerezhetnek.

"Persze több gólt kellett volna rúgnunk, de ez már az idegenbeli meccsre is igaz volt. A Ludogorecnek most sem, és egy héttel ezelőtt sem volt sok lehetősége, ez azt mutatja, hogy taktikai szempontból is rendben voltunk. Razgradban a két kapott góllal az volt a bajom, hogy elkerülhetőek voltak" - magyarázta Keane.

A vezetőedző elmondta, egyelőre még nem tud semmit Ötvös Bence sérülésének súlyosságáról, a pénteki sorsolásról pedig úgy vélekedett: "ezen a szinten

egyszerű meccsek már nincsenek, így teljesen mindegy, ki lesz az ellenfelünk a következő körben".

Kollégája, a Ludogorecet irányító Per-Mathias Högmo gratulált a Ferencvárosnak a továbbjutáshoz és sok sikert kívánt a magyar csapatnak, amelyről azt mondta, nagyon erős alakulat, nagyon jó játékosokkal.

"Ezen a mérkőzésen a csatáraik komoly gondot okoztak nekünk, és már az első félidőben engedélyeztünk az ellenfélnek két gólt. A második gólnál nagy területet hagytunk szabadon, illetve összességében a párharcokkal voltak problémáink a meccs során" - mondta.

A norvég edző úgy fogalmazott, csalódottak a kiesés miatt, de pozitív élményeket szereztek ebben az Európa-liga idényben, az összegyűjtött tapasztalatot pedig "magukkal viszik" és azokat is felhasználva építkeznek tovább.

A Ferencváros a legjobb 16 között a portugál FC Portóval, vagy Bragával találkozik majd. A sorsolást pénteken rendezik Nyonban.