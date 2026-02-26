A honvédelmi miniszter bejelentette: ezeket a katonai intézkedéseket vezetik be
Szerző: Gondola
2026. február 26. 18:19
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter bejelentette, hogy a kormány megerősíti Magyarország kritikus energetikai infrastruktúrájának katonai védelmét a kialakult olajellátási vita és biztonsági kockázatok miatt.
A főbb intézkedések:
- Megduplázták a kelet-magyarországi helikopteres légvédelmi képességet, hogy a lassan repülő eszközöket (pl. drónokat) is el tudják hárítani.
- Több elektronikus zavaróeszközt telepítettek.
- Az energetikai létesítmények közül 20 kiemelt végpontnál katonai erők jelennek meg, további 40 helyszínt pedig megelőző jelleggel erősítenek meg.
- A rendőrség fokozottan járőrözik, egyes térségekben drónrepülési tilalmat vezettek be.
- A lépésekről értesítették a NATO-t, de a miniszter szerint nincs szükség a NATO 4. cikkelyének aktiválására.
A honvédelmi miniszter kijelentette: Magyarország és Szlovákia olajblokád alatt áll, mivel a Barátság kőolajvezetéken akadozik a szállítás, ami mögött politikai nyomásgyakorlás áll.
A miniszter hangsúlyozta, hogy az intézkedések célja az energetikai rendszer elleni esetleges légi vagy szárazföldi támadások megelőzése, és az energiaellátás továbbra is biztosított.
A védelmi intézkedéseket Orbán Viktor rendelte el; a végrehajtást egy kormányzati Egyeztető Törzs koordinálja több miniszter és nemzetbiztonsági vezető részvételével.