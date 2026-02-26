A honvédelmi miniszter bejelentette: ezeket a katonai intézkedéseket vezetik be

Szerző: Gondola

2026. február 26. 18:19

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter bejelentette, hogy a kormány megerősíti Magyarország kritikus energetikai infrastruktúrájának katonai védelmét a kialakult olajellátási vita és biztonsági kockázatok miatt.

A főbb intézkedések:

Megduplázták a kelet-magyarországi helikopteres légvédelmi képességet, hogy a lassan repülő eszközöket (pl. drónokat) is el tudják hárítani.

Több elektronikus zavaróeszközt telepítettek.

Az energetikai létesítmények közül 20 kiemelt végpontnál katonai erők jelennek meg, további 40 helyszínt pedig megelőző jelleggel erősítenek meg.

A rendőrség fokozottan járőrözik, egyes térségekben drónrepülési tilalmat vezettek be.

A lépésekről értesítették a NATO-t, de a miniszter szerint nincs szükség a NATO 4. cikkelyének aktiválására.



A honvédelmi miniszter kijelentette: Magyarország és Szlovákia olajblokád alatt áll, mivel a Barátság kőolajvezetéken akadozik a szállítás, ami mögött politikai nyomásgyakorlás áll.

A miniszter hangsúlyozta, hogy az intézkedések célja az energetikai rendszer elleni esetleges légi vagy szárazföldi támadások megelőzése, és az energiaellátás továbbra is biztosított.

A védelmi intézkedéseket Orbán Viktor rendelte el; a végrehajtást egy kormányzati Egyeztető Törzs koordinálja több miniszter és nemzetbiztonsági vezető részvételével.