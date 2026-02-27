Orbán Viktor: az olajszállításokat haladéktalanul meg kell indítani!
Ismét eltelt egy nap, és Zelenszkij elnök még mindig nem indította újra az olajszállításokat a Barátság kőolajvezetéken, ezzel továbbra is veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát. Az olajszállításokat haladéktalanul meg kell indítani - közölte a miniszterelnök pénteken a Facebook-oldalán.
Orbán Viktor azt írta, a kormány tudja, hogy
a vezeték működőképes,
és azt is, hogy Zelenszkij elnök politikai döntése miatt nem indultak újra az olajszállítmányok Magyarország irányába.
"Azt is tudjuk, hogy Zelenszkij elnök azzal házal Brüsszelben, hogy a vezetéket nem lehet újraindítani" - tette hozzá.
A miniszterelnök hangsúlyozta, a kormány elvárja Ukrajna elnökétől, hogy
tegyen eleget az unió és tagállamai felé fennálló kötelezettségeinek,
és indítsa újra a Barátság kőolajvezetéket.
Hozzátette, hogy pénteken ezért egyeztetni fog Robert Fico szlovák miniszterelnökkel.