Orbán Viktor: az olajszállításokat haladéktalanul meg kell indítani!

Szerző: MTI

2026. február 27. 08:34

Ismét eltelt egy nap, és Zelenszkij elnök még mindig nem indította újra az olajszállításokat a Barátság kőolajvezetéken, ezzel továbbra is veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát. Az olajszállításokat haladéktalanul meg kell indítani - közölte a miniszterelnök pénteken a Facebook-oldalán.



Orbán Viktor azt írta, a kormány tudja, hogy

a vezeték működőképes,

és azt is, hogy Zelenszkij elnök politikai döntése miatt nem indultak újra az olajszállítmányok Magyarország irányába.

"Azt is tudjuk, hogy Zelenszkij elnök azzal házal Brüsszelben, hogy a vezetéket nem lehet újraindítani" - tette hozzá.

A miniszterelnök hangsúlyozta, a kormány elvárja Ukrajna elnökétől, hogy

tegyen eleget az unió és tagállamai felé fennálló kötelezettségeinek,

és indítsa újra a Barátság kőolajvezetéket.

Hozzátette, hogy pénteken ezért egyeztetni fog Robert Fico szlovák miniszterelnökkel.