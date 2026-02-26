Orbán Viktor: az európai autóipar és a magyarországi gyártás jövője is az olcsó energiától függ

Szerző: Gondola

2026. február 26. 19:06

Orbán Viktor miniszterelnök a Mercedes-Benz kecskeméti gyárának 140 éves jubileumi rendezvényén arról beszélt, hogy az európai autóipar és a magyarországi gyártás jövője az olcsó energia biztosításától függ.

Szerinte a kormány ezért küzd a megfizethető energiaárakért, miközben Magyarország nagy nyomás alatt áll, és az ukrán olajszállítási vita miatt „olajblokádról” beszélt.

A miniszterelnök hangsúlyozta: a kormány megvédi a magyar munkahelyeket, és támogatja a kecskeméti Mercedes-gyár további bővítését. Ennek feltételeként nem engedik, hogy Magyarországot háborúba sodorják, vagy külső energiapolitikai döntéseket kényszerítsenek rá. Hozzátette: az energiaellátás és az ipari versenyképesség kulcskérdés a gazdaság számára.

Orbán Viktor a Mercedes magyarországi működését sikertörténetnek nevezte, kiemelve, hogy a gyár hamarosan megduplázza kapacitását, és már az ötezredik magyar munkavállalót foglalkoztatja. Beszédében történelmi példákkal is utalt a magyarok és a Mercedes kapcsolatára, hangsúlyozva, hogy a gyár a technológiai fejlődést és a nemzeti önbizalmat is erősíti.