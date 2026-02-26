Deák Dániel: a Medián szándékos közvéleménykutatási csalást követett el, itt a bizonyíték

Szerző: Gondola

2026. február 26. 17:31

Deák Dániel a Facebook-oldalán közzétett videóban azt állítja, hogy a Medián közvélemény-kutató intézet januári felmérésének publikált eredményei jelentősen eltértek a belső, valódi adatoktól. Magyarul Hann Endréék cége szándékos csalást követett el, ami alapjaiban ássa alá egy közvélemény-kutató hitelességét.

A Medián nyilvánosan azt közölte, hogy a Tisza Párt 40%, a Fidesz pedig 33%-on áll, miközben a belső mérés mindkét pártot 36%-ra tette, ezért a kutatóintézet szándékosan meghamisította az adatokat, és ezzel a Tisza Pártot segítette, illetve a kisebb ellenzéki pártoktól terelte el a szavazókat.

Deák Dániel szerint ilyen súlyos, példátlan közvélemény-kutatási csalásra a rendszerváltás óta nem volt példa.