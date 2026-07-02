Fidesz-frakció közleménye: A Tisza Párt becsapta a magyar családokat

Szerző: NKT

2026. július 2. 18:06

Magyar Péter megszegte ígéretét és becsapta a magyar családokat. Magyar Péter a kampány alatt még azt ígérte, hogy 700 ezer gyermek fog 100 ezer Ft-os iskolakezdési támogatásban részesülni, a mai bejelentés alapján viszont csak 400 ezer gyermek számíthat a támogatásra.

Magyar Péter hazudott a folyósítás ütemezése tekintetében is,

hiszen a támogatásra jogosult családok nem a teljes összeget, hanem annak csak a felét fogják megkapni augusztusban.

Szintén aggályos, hogy a jogosultak köre nem átlátható, ezért sok százezer gyermek esetében bár indokolt lehetne a támogatás odaítélése, mégsem részesülhetnek benne, miközben sok tízezer jobb módú család a támogatást meg fogja kapni.

Ezzel azt az ígéretét is megszegte Magyar Péter, miszerint a támogatásban csak a rászoruló családokat fogják részesíteni.

Szintén emlékeztetnénk, hogy bár Magyar Péter a kampány során tucatszor megígérte a családi pótlék azonnali megduplázását, egyelőre semmit nem tudni annak bevezetéséről, sok százezer családot hagyott ezzel bizonytalanságban.

A nagyságrendek alapján azt is rögzíteni érdemes, hogy a korábbi Fidesz-KDNP kormány alatt a családok támogatására fordított éves költségvetési összeg 2010-2026 között ötszörösére, 1000 Mrd Ft-ról közel 5000 Mrd Ft-ra nőtt.

A ma bejelentett 40 Mrd Ft így a meglévő családtámogatások összegének 1%-kát sem éri el.

Kiadó: Fidesz-frakció