Halálra késeltek egy fiatalt Miskolcon

Szerző: MTI/Gondola

2026. január 5. 12:35

Őrizetbe vett a rendőrség egy 17 éves fiút Miskolcon: azzal gyanúsítják, hogy késsel megszúrt egy 16 éves fiút, aki belehalt sérüléseibe - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn a police.hu oldalon.

A közlemény szerint a főkapitányság emberölés miatt folytat eljárást a fiatalkorú fiúval szemben.

Mint írták, a borsodi vármegyeszékhelyen vasárnap este egy játszótéri szóváltást követően szúrta meg a gyanúsított a 16 éves fiút. A sértett néhány lépés után összeesett, a segélyhívót ismerősei értesítették, a támadó időközben elmenekült.

A bejelentést követően a rendőrök negyed órán belül azonosították és elfogták a 17 éves fiút, aki a kihallgatásán beismerő vallomást tett - írták.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság kezdeményezte az őrizetbe vett fiatal letartóztatását.