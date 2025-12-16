Hölvényi György: Európa saját védelmi iparát akarjuk erősíteni, nem egy idegen háborút finanszírozni!

Szerző: Gondola

2025. december 16. 11:06

Hölvényi György EP-képviselő közösségi oldalán fejtette ki, hogy a strasbourgi szavazáson az európai védelmi ipart terhelő bürokrácia csökkentéséről alapvetően egyetértés volt, azonban a baloldali–liberális többség olyan módosításokat fogadott el, amelyek Ukrajna bevonásával a háborús készülődést erősítik. Ezek a javaslatok uniós forrásokat és érzékeny technológiákat irányítanának egy EU-n kívüli, háborúban álló országba, valamint olyan lépéseket is tartalmaznak, mint európai védelmi eszközök háborús tesztelése Ukrajnában vagy az Európai Védelmi Alap megnyitása számára. A kereszténydemokrata EP-képviselő szerint

Európa biztonságát saját védelmi iparának megerősítésével, a bürokrácia csökkentésével és hazai gyártókapacitások fejlesztésével kell növelni, nem pedig egy idegen háború finanszírozásával vagy eszkalációjának elősegítésével.

Példaként Magyarország saját védelmi fejlesztéseit és ipari beruházásait említi.