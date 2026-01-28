Kormánybiztos: Hiába nem tetszik Brüsszelnek, Magyarországon zéró tolerancia van a drogokkal szemben

Szerző: Gondola

2026. január 28. 07:05

Horváth László kormánybiztos szerint Brüsszel nem fogadja el Magyarország zéró tolerancián alapuló drogpolitikáját, és emiatt szankcionálni akarja az országot.

Állítása szerint az Európai Bizottság pert indított Magyarország ellen, mert nem csatlakozott a drogliberalizációhoz, az uniós bíróság pedig kimondta, hogy a magyar álláspont sérti az uniós jogot.

A kormánybiztos úgy véli, a drogliberalizáció az illegális migrációhoz hasonlóan visszafordíthatatlan károkat okoz, ezért Magyarország kitart a zéró tolerancia mellett.

Ez azt jelenti, hogy nem tesznek különbséget „könnyű” és „kemény” drogok között, minden kábítószert egyformán veszélyesnek tartanak, és mindegyiket a szervezett bűnözéssel azonosítják, különösen a fiatalokra jelentett kockázatok miatt.

A kormánybiztos hangsúlyozta, hogy akkor sem engednek az uniós nyomásnak, ha büntetést kapnak.

A Delta program eredményeire hivatkozva közölte: több mint tízezer büntetőeljárás indult, több mint két tonna kábítószert vontak ki a feketepiacról, és több mint kétmilliárd forint értékben foglaltak le bűnözéshez kapcsolódó vagyont.

A kormány célja nem a kábítószerek behozatala vagy elfogadása, hanem azok teljes kiszorítása Magyarországról, és a drogkereskedők szigorú büntetése – szögezte le.