Kurtág György 100. születésnapján kerül a mozikba a Kurtág-töredékek című film

Szerző: mti

2025. november 21. 17:07

Kurtág György 100. születésnapján, 2026. február 19-én kerül a mozikba a Kurtág-töredékek című dokumentumfilm - közölte a filmet forgalmazó Mozinet csütörtökön az MTI-vel.

Mint írják, 2026. február 19-én tölti be századik életévét Kurtág György, akit Ligeti György és Eötvös Péter mellett a legjelentősebb kortárs magyar komponistaként jegyez a zenetörténet. A zeneszerző születésnapján országosan mozikba kerül Nagy Dénes, a Természetes fény című alkotás Ezüst Medve-díjas rendezőjének új dokumentumfilmje, a Kurtág-töredékek.

A közleményben kiemelik, hogy Kurtág György nemcsak a leghíresebb magyar kortárs zeneszerző, de nemzetközileg is egyedülálló jelenség.

A Budapest Music Center padlásszobájában élő komponista kerekesszékhez kötött, ugyanakkor szellemileg teljesen friss, napjai munkával telnek - írják, hozzátéve: világ minden tájáról látogatják a legelismertebb zenészek, hogy egy olyan rendkívül alázatos munkafolyamatnak vessék alá magukat, ahol akár több óra alatt egy-egy műnek mindössze néhány percét dolgozzák fel.

Nagy Dénes rendezőt idézik, aki elmondta: nem akart hagyományos portréfilmet készíteni, hanem egy embert szeretett volna közelről megfigyelni.

A közleményben kiemelik: a kamerák nem kizárólag a zeneszerzőt mutatják meg alkotás közben, vagy a családja körében.

A többévnyi és országokon átívelő forgatás során a stáb Kurtág György közvetlen környezete mellett többek között eljutott az izlandi zongorista, Víkingur Ólafsson és Halla Oddný Magnúsdottir reykjavíki otthonába és Steven Isserlis brit csellóművész cornwalli szemináriumára is.

A közleményben kitérnek arra, hogy Ugrin Julianna producer számára egyértelmű volt, hogy Nagy Dénes tökéletes választás rendezőnek. "Az volt az érzésem, Dénesnek olyan jelenléte van, hogy jól tud együttműködni Kurtág Györggyel, a családjával és közvetlen környezetével" - emelte ki.

"A Kurtág-töredékek az első pillanattól fogva mozivászonra álmodott, egyszerre nagyszabású és rendkívül intim dokumentumfilm lett, amelynek hála, jobban megérthetjük a kortárs művészet fontosságát, és átérezhetjük a legnagyobb művészeket gyötrő folyamatos kételyt is" - olvasható a közleményben.

Kurtág György születésnapja alkalmából a Budapest Music Center nagyszabású programsorozatot szervez 2026-ban országszerte. A Kurtág100 ünnepi fesztiválon nemzetközi sztárok és a hazai kortárs zenei élet meghatározó előadói mutatják be a zeneszerző életművének keresztmetszetét.

Az esemény része lesz Kurtág György új operája, a Die Stechardin ősbemutatója is, továbbá látható lesz a Kurtág-töredékek a Müpában.

A vetítést pódiumbeszélgetés követi Víkingur Ólafsson, Pierre-Laurent Aimard, Benjamin Appl és Nagy Dénes részvételével.

A fesztivál teljes programja a 100.kurtag.hu oldalon található meg.

A Kurtág-töredékek executive producere Gőz László, vezető operatőre Dobos Tamás, aki mellett operatőrei Vízkelety Márton és Farkas Áron, vágója Nicolas Rumpl, zenei tanácsadója Fazekas Gergely, hangmestere Lukács Péter Benjámin, gyártásvezetője Szenoner Noémi. A film gyártója a Nemzeti Filmintézet támogatásával az Éclipse Film - áll a közleményben.