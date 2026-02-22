Labdarúgó NB I - Az Újpest megúszta a kiesést, a Paks távolodik a dobogótól

Szerző: Gondola/M4sport

2026. február 22. 23:07

Győzelmével immár 6 pontra távolodott el a kieső helyen tanyázó Vasgyártól az Újpest. Hazai vereségével leszakadt a dobogós helyért zajló küzdelemben a Paks. A Spartacus a döntetlenjével őrzi helyét a vonal fölött. A Kazincbarcikának matematikai esélye van a bentmaradásra, hiszen tíz meccsen 30 pontot gyűjthet, és "csak" 11 ponttal van lemaradva a bentmaradó helyen álló Spartacus mögött.

Kevesen értik, miért kellett a Fradi-meccset hétfőre halasztani.

A hétfői televíziós meccs egyébként jó, eggyel több futballélmény a szurkolóknak.

Ugyanakkor a Fradi mérkőzését most hétfőre halasztani balfogásnak tűnik. Az FTC-nek csütörtökön sorsdöntő meccset kell játszania, a bolgár bajnokot kell legalább két góllal megvernie a Groupamában. Három nap helyett csak két nap jut pihenésre.

Noha egy 33 fős keretből két teljesen külön csapatot is könnyen össze lehet állítani, most azonban nem babra megy a játék. A Fradinak a bajnokit és a kupameccset is meg kell nyernie.

Nézzük csak a legutóbbi kupameccsen játszókat:

Gróf - kiváló kapus, rajta nem múlik a továbbjutás.

Cissé - kiváló futballista, ugyanakkor bulgáriai meccsen az ő gyerekes labdaeladása miatt kapta az elő gólt a Fradi. Csaknem minden mérkőzésen elkövet hasonló hibát.

Raemaekers - jól játszott, de megint elrúgta taccsdobás előtt a labdát. Most megúszta sárga lap nélkül. Íroroszágban azért nem játszhatott, mert ilyen gyerekes hiba miatt az előző meccsen besárgult. Ezért kellett a helyén Ötvösnek játszania, aki egy öngólt rúgott és egy gólpasszt adott az ellenfélnek: két gólt okozott, miatta kapott ki súlyosan a csapat. Ha Raemaekers játszik, esély lett volna a pontszerzésre.

Gomez - megbízhatóan játszott, jó, hogy van ember erre a posztra, mert Szalai, aki balhátvédként szerepelt, nem éri el a Fradi színvonalát.

Makreckis - vegyesen játszik, jó megoldásokkal és súlyos hibákkal, hosszabb távon más kell a helyére.

Kanichowsky - nem éri el a Fradi színvonalét.

Abu Fani - hatástalan játékos volt, de legutóbb adott egy gólpasszt. Sokat nem várhatunk tőle.

Zachariassen - nincs érzéke a futballhoz, de rengeteget rohan, ezért hasznos. A bulgáriai meccsen jól becselezte magát a kapu elé, és ott megpróbálta a kapus mellén keresztül belőni a labdát. Csodálkozott, hogy ez nem sikerült. Ilyenkor nem érteni, mit keres a Fradiban.

Ötvös - nem éri el a Fradi színvonalát.

Julio Romao - jó futballista, de a góllövéshez semmi köze. Ezért volt érthetetlen, hogy Keane miért cserélte be akkor, amikor a Fradi már egy gól hátrányban volt,

Cadu - tehetséges játékos, de rengeteget hibázik. Írországban egy gyerekes labdaeladása miatt kapott gólt a Fradi.

O'Dowda - vegyesen játszik, van, amikor nagyon jó, van, amikor nincs értelme annak, hogy a pályán van. Nem lehet előre látni, hogy csütörtökön éppen melyik formáját hozza.

Kovacevic - eddigi teljesítménye a nullánál éppen valamivel több. Várjuk, hogy kibontakozzon.

Joseph - vegyes a teljesítménye.

Yusuf - nagyszerűen tud helyzetbe kerülni, és helyzetet kihagyni.

Gruber - kiváló játékos, jelenleg csak cserének alkalmas. Keane egyszer tette be a kezdőbe, de annyira gyenge volt, hogy félidőben le kellett cserélni. Legutóbb 6 percet kapott a végén - ez Keane hibája. Grubernek legalább 20 percet kell adni, akkor lő egy gólt, Ha 30 percet kap, akkor kettőt.

Ez a keret a Bajnokok Ligájára nem alkalmas, nyáron gazdagítani kell.

A vasárnapi MTK elleni meccs háromesélyes. A Fradi már nemcsak az itthoni bajnokságban, hanem külföldön is bizonyította, hogy rosszabb csapattól is képes kikapni. Az FTC-nek fontos lenne a három pont, hogy zárkózzon a nekilendült Győrhöz. Az MTK-nak is kell a győzelem, mert két pontra van a kieső helytől. Akár izgalmas, fordulatos meccs is kialakulhat, akár görcsös erőlködés is lehet.