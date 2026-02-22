Hiúzokat rendszeresít a Magyar Honvédség

Szerző: Honvédelmi Minisztérium

2026. február 22. 15:05

A Magyar Honvédség újabb, immár második alakulatánál is megkezdődik az átállás a Lynx - a szó jelentése hiúz - típusú páncélozott gyalogsági harcjárművekre - jelentette be a Honvéd Vezérkar főnöke.

Dr. Böröndi Gábor vezérezredes közölte, hogy a hódmezővásárhelyi Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár után február utolsó hetében a Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandárhoz is megérkeznek az első Lynxek.

"Ezekkel a harcjárművekkel

beköszöntött a XXI. századi digitális hadviselés Debrecenben,

és kiváló lehetőséget kínál a csúcstechnológiás eszközök iránt érdeklődő, a haza szolgálatát vállaló, elkötelezett és fegyelmezett fiataloknak" - mutatott rá a vezérkarfőnök.

Az új harcjárműveket a hajdúhadházi Vay Ádám Kiképzőbázison fogják tárolni. A hajdúdandárnál rendszerbe állított Lynxek

mindegyikét Magyarországon gyártják, a Rheinmetall német hadiipari vállalat zalaegerszegi gyárában.

A hódmezővásárhelyi helyőrség Lynx flottája még jórészt Németországban készült. A hazai gyártás erősíti a honvédelem technológiai szuverenitását, ami nemzetbiztonsági és gazdasági szempontból is kiemelt jelentőséggel bír - hangsúlyozta a vezérkarfőnök.

A Lynx KF41 HU - magyar nevén Hiúz - a világ egyik legkorszerűbb gyalogsági harcjárműve. Korszerű nappali és éjszakai figyelőműszerekkel, valamint nagy sávszélességű kommunikációs rendszerrel rendelkezik, amely jelentősen javítja a harctéri helyzetfelismerést és az együttműködési képességet. A modern technológia nemcsak a harcértéket növeli, hanem

a katonák biztonságát és túlélőképességét is jelentősen javítja.

Böröndi vezérezredes rámutatott, hogy a fejlesztések egyértelmű üzenetet hordoznak. A Magyar Honvédség korszerű technikával felszerelt haderő, amely védelmezi az ország biztonságát. A honvédség számára kiemelten fontos a katonák védelme és felszerelése is. A szolgálat pedig nemcsak erkölcsi és anyagi megbecsülést, hanem szakmai fejlődési és karrierlehetőségeket is kínál - szögezte le a Honvéd Vezérkar főnöke.

A Bocskai-dandár a Magyar Honvédség egyik legnagyobb alakulata,

évszázadokra visszanyúló hagyományokkal, erős bajtársi közösséggel

és hivatásukra büszke, professzionális állománnyal várja azokat, akik a modern magyar haderő kötelékében kívánnak szolgálni.