Lelőttek egy fegyverest Donald Trump floridai otthonának őrzött területén

Szerző: MTI

2026. február 22. 18:04

Az amerikai titkosszolgálat és a helyi rendőrség emberei lelőttek egy férfit, aki vasárnap hajnalban fegyverrel megpróbált behatolni Donald Trump elnök floridai rezidenciájának őrzött területére.

A védett személyek biztonságéért felelős titkosszolgálat közleménye szerint a mar-a-lagói rezidencia északi kapujánál történt az incidens, miután "illetéktelen belépést" észleltek. A közlemény szerint a férfinál

egy vadászpuska és egy benzines kanna

volt.

Ric Bradshaw, Palm Beach megye seriffje közölte, hogy a behatoló egy 21 éves férfi, az észak-karolinai illetőségű Austin Tucker Martin volt.

Semlegesítették - facebook

A seriff sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a titkosszolgálat két ügynöke és egy rendőrjárőr intézkedett az ügyben. Feltartóztatták a behatolót, és felszólították, hogy tegye le a fegyvert és a kannát. Ric Bradshaw elmondása szerint a férfi nem szólalt meg, és miközben a kannát letette, ezzel egy időben

célzó állásba helyezkedett a puskával, ezért lelőtték.

A férfi a helyszínen meghalt.

Az esetet a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI), a titkosszolgálatok és a helyi rendőrhatóság is vizsgálja.

Szombat éjszaka sem Donald Trump, sem más védett személy nem tartózkodott Mar-a-Lago területén.