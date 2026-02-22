Választási beavatkozásfigyelő próbálja fékezni az EU befolyásoló machinációit

Szerző: hirado.hu

2026. február 22. 18:04

A korrupcióba fulladt EU-vezetőség lefizetett "civil" szervezetekkel és lakájsajtóval próbálja elérni, hogy a tágallamokban a korrupt garniturának megfelelő választási eredmények szülessenek.

Az Európai Unió szólászabadságot korlátozó lépéseihez gyanakvóan viszonyuló jobboldali európai erők új kezdeményezésben bízhatnak. Az MCC Brüsszel által életre hívott Demokratikus Választási Beavatkozásfigyelő (DIO) egy új kezdeményezés, aminek célja, hogy feltárja, dokumentálja és elemezze,

hogyan befolyásolhatják az EU-intézmények és EU-közeli szereplők a tagállami választások tisztaságát

a kontinensen. A projekt első, kiemelt esettanulmánya a 2026. április 12-i magyar országgyűlési választás lesz.

A DIO elindítását bejelentő közlemény szerint a modern választásokra ma már nemcsak a hazai politika hat, hanem az uniós intézmények, digitális platformok és politikailag aktív NGO-k együttes rendszere is. A beavatkozásfigyelő ennek a rendszernek a működését akarja láthatóvá tenni, és ígérete szerint nyilvános

oknyomozó anyagokkal és forrásalapú jelentésekkel teszi követhetővé

munkáját.

Romániai típusú beavatkozás lehet a legrosszabb forgatókönyv.

A frissen zászlót bontó DIO három európai példát emel ki, ahol rendkívül aggályos lépések történtek. Az első a 2024/25-ös román elnökválasztási ügy, ami kapcsán az MCC Brüsszel már tavaly próbált hozzáférni az Európai Bizottság román DSA-eljáráshoz (digitális szolgáltatásokról szóló rendelet) kapcsolódó dokumentumokhoz, de a bizottság ezt megtagadta – azzal az indokkal, hogy a DSA felülírja az átláthatósági szabályokat.

A beavatkozásfigyelő elindulásáról beszámoló közlemény az amerikai képviselőház igazságügyi bizottságának friss dokumentumaira is hivatkozik, amelyek – platformok belső anyagai alapján – kiterjedt koordinációt sugallnak a tagállami hatóságok, techcégek és külső szervezetek között az online politikai beszéd „rendben tartására”.

Az NGO-hálózatok is erőlködnek

A DIO a magyar választás előtti NGO-aktivizálódásra hívja fel a figyelmet. Az EU által finanszírozott aktivista civil szervezetek központi szerepet játszanak az uniós szintű jogállamisági jelentések és demokráciafigyelő tevékenységek tartalmának, értékeléseinek és ajánlásainak kialakításában, beleértve a Magyarországra irányulókat is. A szervezet ennek kapcsán külön kiemeli a Democracy Reporting International (DRI) szerepét, ami a területen nagy befolyással járó munkát végez. A DRI működése átláthatósági és semlegességi kérdéseket vet fel, főleg azért, mert a

finanszírozásának 74 százaléka kormányzati vagy egyéb közpénz

(a közlemény szerint: 47 százalék a német külügytől, 20 százalék az EU-tól, 7 százalék a holland külügytől).

Az EU lehetséges beavatkozási szándékairól és az NGO-hálózatok ebben betöltött szerepéről korábbi cikkünkben részletesen írtunk.

„Az életemet is feltenném rá, hogy Brüsszel beavatkozik a magyar választásokba, már eszközük is van rá, úgy hívják demokráciapajzs” – mondja az angol technológiai szakember

Uniós beavatkozás várható az áprilisi magyar választásba

– figyelmeztettek kutatók és EP-képviselők Brüsszelből.

A DIO szerint a román elnökválasztás után egy ismétlődő minta látszik a Kelet- és Közép-Európába való EU-s választási beavatkozásokhoz: először külső szereplő beavatkozására hivatkoznak, ezután erős EU-szintű szabályozói nyomás nehezedik a közösségi médiára, majd kiemelt szereppel lépnek fel az NGO-k és a „tényellenőrző” hálózatok, és jelentősen befolyásolják a választás információs hátterét.

A DIO közleménye külön kiemelte, hogy a magyar ellenzék vezetője a román keretezést átvéve külföldi (különösen orosz) beavatkozásra figyelmeztetett, miközben stábja részéről az EU-s DSA-rendelet alkalmazását szorgalmazzák a „dezinformáció” elleni hivatkozással.

A DIO azt ígéri, hogy monitorozni fogja az információs tér szabályozását, az EU-hoz kötődő pénzügyi hálókat, az intézményi nyomásgyakorlásokat és az ezeket igazoló törekvő narratívákat. A választási küzdelmet nemcsak plakátokon és vitákban, hanem a platformszabályok, az EU által megbízott jelentők és NGO-jelentések szintjén is nyomon fogják követni – hogy

segítsék, hogy a választók döntése határozza meg a választások eredményét,

ne pedig a háttérből zajló manipuláció.

Szerző: Horváth Dániel

Kép: MCC