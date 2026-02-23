Magyar Péter vereségre készül?

Szerző: hirado.hu, Gondola

2026. február 23. 11:01

Az Index beszámolója szerint Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke pénteken zárt körű eligazítást tartott a párt egyéni képviselőjelöltjeinek. A lap arról ír, hogy az eseményen a résztvevőknek le kellett adniuk mobiltelefonjaikat, hogy ne készülhessen hangfelvétel az elhangzottakról. Több jelenlévő elmondása szerint a pártelnök pesszimista hangnemben beszélt, mintha előre készítené fel a jelölteket egy esetleges választási vereségre.

A lap cikkében szereplő állítások szerint az eligazítást február 20-án 11 órára hívta össze a Tisza Párt Budapest III. kerületében. Az Index információi szerint a meghívó későn érkezett, és a jelöltek nem tudták, mire számíthatnak. Többen arra gondoltak, hogy Magyar Péter esetleg visszalépését jelenti be. A párt hivatalos kommunikációjában csupán annyi jelent meg, hogy a pártelnök elfogadta a miniszterelnök-jelöltséget.

„Az első meglepetés az volt, hogy le kellett adnunk a mobiltelefonjainkat” – mondta az Indexnek egy forrás. A beszéd hallatán azonban a jelöltek megértették a fokozott óvatosság szükségességét.

„Elég pesszimista hangvételű volt a beszéd”

– tette hozzá egy másik résztvevő, aki korábban sosem tapasztalt ilyen negatív hozzáállást a pártelnöktől. A szervezők kérésére senki sem árulhatott el részleteket az eseményről.

Magyar Péter szerint kutatások ellenére sem biztos a Tisza győzelme Az Index cikkében azt írt, a pártelnök szerint a Tisza győzelme egyáltalán nem biztos, a választási rendszer realitásai miatt a helyzet sokkal rosszabb, mint amit a közvélemény-kutatások mutatnak. Az Index állítása szerint a párt kampánycsapatának egyik tagja azt mondta: jelenleg 55–60 egyéni körzetben a Fidesz vezet. A pártelnök felhívta a figyelmet arra is, hogy egy esetleges vereség után nem maradhat Magyarországon, mivel újabb Fidesz-kormány esetén börtönbüntetésre számíthat.

Ez a kijelentés sok jelöltet megdöbbentett, mivel Magyar Péter saját körzetében biztos győzelemre számítanak. „Nem is tudom, mi lenne, ha Péter Brüsszelben maradna. Új választást kellene kiírni, ami csalódást okozna a szavazóknak” – mondta az Indexnek egy forrás.