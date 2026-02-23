A békéért imádkozó egyháznak esett neki a Kontroll.hu - Magyar Péter propagandalapja támadja a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciát

Szerző: Gondola

A tiszás Kontroll.hu támadja a püspöki konferenciát nagyböjti körlevelük miatt, mert az ukrajnai háború borzalmairól ír és közös imára hív a békéért.

Támadás érte a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciát a nagyböjti körlevelük miatt, a tiszás Kontroll.hu sajtófelületen. Magyar Péter propagandaoldala hosszabb cikkben bírálta az egyházi dokumentumot, amely az ukrajnai háború borzalmaira hívja fel a figyelmet és közös imára szólítja fel a híveket a békéért.

A körlevél elején a püspökök felhívják a figyelmet arra, hogy február 24-én lesz négy éve annak, hogy Ukrajnában kitört a háború. A püspöki konferencia részletesen bemutatja a fegyveres konfliktus következményeit, hangsúlyozva: miközben a döntéshozók hozzák meg a politikai határozatokat, a háború árát elsősorban a családok, a szülők és a gyerekek fizetik meg.

A dokumentum egy hosszabb bekezdésben sorolja fel a pusztítás és az emberi szenvedés formáit, majd XIV. Leó pápa tanítására hivatkozva arra buzdít, hogy a tapasztalt fájdalom együttérzésre és cselekvő szeretetre indítsa a közösségeket.

Mivel nagyböjt első vasárnapja egybeesik a háború kitörésének negyedik évfordulójával, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia arra kérte a plébániákat, hogy minden templomban imádkozzanak a békéért.

Emellett egyhetes adománygyűjtést is meghirdettek: a felajánlásokat húsvétra szeretnék eljuttatni a háborús területeken élőknek. Az idei húsvét az áprilisi országgyűlési választást megelőző hétvégére és hétfőre esik.

A Kontroll.hu cikke szerint a püspöki körlevél „összecseng” a magyar kormány háborúellenes álláspontjával, ezért politikai üzenetet tulajdonít az egyházi megszólalásnak. A korábban Magyar Péter öccse, jelenleg a Simicska-féle HírTV egykori vezérigazgató-helyettese, Tarr Péter által vezetett lap szerint az egyház a békére való felszólítással közvetve a kormány narratíváját erősíti.

Az Origo korábban arról írt, hogy a brüsszeli vezetéshez hasonlóan a Tisza Párt háborúpárti álláspontot képvisel. A lap egy korábbi cikkében azt is bemutatta, miként működik együtt a párt az ukrán féllel és uniós szereplőkkel egy, a háborút támogató politikai együttműködésben. Erről mi itt számoltunk be!

A mostani vita középpontjában így nem csupán egy nagyböjti egyházi körlevél áll, hanem az is, hogy a békére való felszólítás politikai értelmezést kapott a Tisza Párthoz köthető sajtófelületeken, erősítve azokat a hangokat, hogy Magyar Péterék a kijelentéseik ellenére, a gyakorlatban a háború oldalán állnak.