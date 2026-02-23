Kilenc női rendező alkotását és Enyedi-Maratont is láthatunk a 16. Frankofón Filmnapokon

Szerző: gondola

2026. február 23. 10:08

A március 4-14. között tartó 16. Frankofón Filmnapok kiemelt hangsúlyt helyez a női rendezők alkotásaira. Az esemény fő védnöke ezért a francia kultúrához több szálon is kötődő Enyedi Ildikó lesz, akinek három filmje is szerepel majd a kínálatban. Összesen kilenc női rendező munkáit láthatja majd a közönség.

Jön a Magán-ügy című thriller Jodie Foster és Daniel Auteuil főszereplésével, az Öltések Angelina Jolie-val és a Cannes-i Filmfesztiválon a legjobb női alakítás díját és a Queer Palmot nyert alkotása, A legkisebb lány. Érkezik többek között egy kamionos road movie Kanadából, egy halottnak hitt anya története Marokkóból és egy mély szegénységet ábrázoló film Svájcból. A Nemzetközi Nőnap alkalmából pedig kerekasztal-beszélgetés lesz Nők, média és film címmel. A Francia Intézet szervezésében az Uránia Nemzeti Filmszínházban és a Francia Intézetben 23 kortárs frankofón alkotást nézhet meg a hazai közönség eredeti nyelven, magyar felirattal. Jegyek már kaphatóak.

Március 4-én 19.30-kor a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban a tavalyi Cannes-i Filmfesztivál nyitófilmje, Amélie Bonnin Élvezd a pillanatot! című igazi feel-good movie-ja nyitja a 16. Frankofón Filmnapokat, mely egy gyerekkori szerelemmel való újra találkozásról szól. Keserédes, lírai road movie, egy apa-lánya kapcsolat mélyére utazó film a kanadai Joëlle Desjardins Paquette Rodeó című alkotása, melyben egy kamionsofőr egész Kanadát átszeli. A baj csak az, hogy az útra a kilencéves lányát is magával viszi, akit elvileg nem is láthatna.

Rebecca Zlotowski Magán-ügy című fordulatos filmjében – melynek főszerepői Jodie Foster, Daniel Auteuil és Virginie Efira -, a neves pszichiáternő magánnyomozást indít egyik páciense halálának ügyében, akit szerinte meggyilkoltak. Jodie Fosternek nemcsak a játéka, a franciája is tökéletes.

A marokkói Layla Triqui Szelek hordaléka című megindító filmjében a Tangerben élő Sophia egy nap megtudja, hogy halottnak hitt anyja nagyon is él, csak hazaköltözött Franciaországba. Így a nő Európába utazik, hogy szembenézzen a családi múlttal.

A svájci Jasmin Gordon Tűzön-vízen át című drámájában egy nem éppen simulékony, egyedülálló anya napi szinten küzd azért, hogy három gyerekét méltó körülmények között nevelhesse fel – és legalább előttük megőrizhesse a becsületét. Megható film a szegénységről, eltökéltségről és a belső emberi tartalékokról.

Szerepel majd a kínálatban Hafsia Herzi a Cannes-i Filmfesztiválon két díjat - Nadia Melliti, a legjobb női alakítás díja és a Queer Palm - nyert alkotása, A legkisebb lány. Fatima 17 éves, két nővérével hagyománytisztelő, szerető családban nőtt fel. Érettségi után a külvárosból Párizsba kerül, ahol megnyílik előtte egy másik világ. Fatima Daas felnövésregényének megkapó filmadaptációja óda az elfogadásról.

Pauline Loquès mélyen megérintő elsőfilmes alkotásában a Ninoban a főhős három napot kap az orvosoktól, hogy felkészüljön élete nagy megpróbáltatására. És a három napra két olyan feladatot, amelyek közelebb vihetik nemcsak másokhoz, de önmagához is. Úgyhogy Nino nyakába veszi Párizst. A halálfélelem gyakran felhívja a figyelmünket arra, hogy van még mit bepótolni.

Alice Winocour Öltések című filmjében - Angelina Jolie és Louis Garrel főszereplésével – a párizsi divathét forgatagában három nő botlik egymásba. Az amerikai filmrendezőben, a dél-szudáni modellben és a francia sminkesben egyedül az a közös, hogy mindegyiknek megvan a maga baja. De a szolidaritás erős kapocs, és rávezeti őket, hogy ideje határokat szabni, és a kezükbe venni a saját sorsuk fonalát.

Március 7-én, szombaton 14-23 óráig Enyedi Ildikó Maraton lesz a Francia Intézetben. Először a Párizsban játszódó Simon Mágust vetítik, majd 16 órától A feleségem története lesz látható Léa Seydoux főszerepésével, végül 20 órától a Csendes barát lesz műsoron.

Végül március 8-án, vasárnap 15:30-kor a Francia Intézet kerekasztal-beszélgetést szervez Nők, média és film címmel, Eléonore Masson, a francia 50/50 kollektíva tagja és Sáfrány Réka, a Hungarian Women’s Lobby elnöke részvételével. A beszélgetést Mesterházi Lili moderálja. A beszélgetés középpontjában a sokszínűség hiteles megjelenítésének fontossága áll, valamint a diszkrimináció, a szexizmus, illetve szexuális erőszak minden formája elleni küzdelem.