Orbán: A Tisza asszisztál az ukrán zsaroláshoz

Szerző: hirado.hu, Gondola

2026. február 23. 10:38

A Barátság kőolajvezeték miatt kialakult ügyben jelentkezett hétfő reggel bejegyzéssel Orbán Viktor miniszterelnök.

A kormányfő a Facebookon arról írt: a kabinet az elmúlt napokban minden erejével azon dolgozott, hogy képes legyen kezelni a lezárás miatt kialakult helyzetet. Orbán Viktor azt is megjegyezte: „Kampány ide, kampány oda, az ukrán olajblokád ma mindent felülír.”Azt is hozzátette, hogy a kormánynak sikerült megvédenie Magyarország üzemanyag-ellátását, egyúttal véleménye szerint a kabinet határozott és arányos választ adott Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek.

„Neki is tudnia kell: Magyarország támadásával csak veszíthet. És bár Magyarország energiabiztonsága mindent pártszempontot felülír, az ellenzék, élükön a Tiszával, szégyenszemre hallgat. Nyilvánvalóan azért, mert nemzeti kormány helyett Brüsszellel és Kijevvel összhangban ukránbarát kormányt akarnak hatalomra juttatni Magyarországon” – fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint az ellenzéki párt ezért nem áll ki a magyar emberek és Magyarország érdekei mellett.

„Orosz olaj és gáz nélkül a benzin ára 1000 forint lenne, a háztartások rezsiköltségei pedig három-négyszeresére emelkednének. Ezzel zsarolnak az ukránok, és ehhez asszisztál a Tisza” – írta bejegyzésében Orbán Viktor.