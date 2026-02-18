Magyarországot nem lehet zsarolni – itt az országgyűlési javaslat Ukrajna uniós tagságának elutasításáról

Szerző: Gondola

2026. február 18. 06:05

Kocsis Máté és Szijjártó Péter határozati javaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek, amely elutasítja Ukrajna uniós csatlakozását, további háborús támogatását, valamint az Európai Unió katonai szövetséggé alakítását.

Az indítvány szerint Európa elsődleges feladata a háború eszkalációjának megakadályozása és a béketárgyalások elősegítése.

A beterjesztők úgy vélik, Ukrajna felvétele az EU-ba a közösséget is a háború részesévé tenné, ráadásul az ország nem felel meg a csatlakozási feltételeknek. Ezért arra kérik a kormányt, hogy ne támogassa a csatlakozási tárgyalások megkezdését, és ne küldjön pénzügyi vagy katonai segítséget Ukrajnának.

A javaslat bírálja az EU eddigi, több mint 190 milliárd eurós támogatását, valamint a további hitel- és újjáépítési terveket, amelyek szerintük jelentős anyagi terhet jelentenének a tagállamok, köztük Magyarország számára.

Felszólítják a kormányt, hogy akadályozza meg a magyar és uniós források Ukrajnába irányítását, és támogassa a béketörekvéseket.

Emellett elutasítják az EU katonai szövetséggé alakítására és az egyhangú döntéshozatal korlátozására irányuló kezdeményezéseket, hangsúlyozva a nemzeti szuverenitás védelmét.