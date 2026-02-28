Medve támadt a férfira a saját kertjében - életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba

Szerző: MTI/Gondola

2026. február 28. 16:36

Saját kertjében támadt medve egy férfira Patakfalván: súlyos harapások érték a testét, a könyöke eltört, életveszélyes állapotban vitték kórházba, a támadó állatot kilőtték.

Saját kertjében, házától mintegy 50 méternyire ért medvetámadás egy középkorú férfit a székelyföldi Patakfalván pénteken. Az áldozatot kórházba szállították, az agresszív állatot később kilőtték - közölte a Székelyhon hírportál.

Zörgő Noémi, a székelyudvarhelyi kórház szóvivője szombaton arról tájékoztatta a Székelyhont, hogy az áldozatot karján és csípőjén több mély harapással hozta be a mentő.

Jelenleg az ortopédiai osztályon fekszik, ahol a sebeit látják el, hogy ne fertőződjenek el, de a férfinak hamarosan műtétre is szüksége lesz, mivel bal karját úgy érte a harapás, hogy a könyöke is eltört.

"Elfogadhatatlan, hogy a medve fényes nappal rátámad valakire a saját kertjében" - jelentette ki Sándor István, a község alpolgármestere. Elmondása szerint az áldozat felesége tárcsázta a 112-es segélyhívó számot, a sérült férfi eszméleténél volt, amikor elszállította a mentő. A bocsok nélküli, kifejlett nőstény medvét az alpolgármesterből, a csendőrség és a vadásztársulat munkatársaiból, valamint az állatorvosból álló, nem sokkal később megérkezett bizottság tagjai és még a ház közelében találták.

Ők a kerítéstől mindössze 100 méterre látták a nagyvadat, amely a kiérkezésükkor sem hagyta el a helyszínt, és agresszívan viselkedett. A helyzetet mérlegelve egyértelművé vált, hogy ki kell lőni a problémás egyedet, amit végre is hajtottak - írta a Székelyhon.

A bukaresti kormány novemberben hozott sürgősségi rendeletében egyszerűsítette a medvetámadások esetén alkalmazandó eljárást, lehetővé téve, hogy azonnal kilőjék a településekre bejáró barnamedvék.

Romániában tavaly áprilisi felmérés 10 ezer és 13 ezer közöttire becsülte a vadon élő barnamedvék számát, ami szakemberek szerint háromszorosa az optimális egyedszámnak.

A településekre bejáró nagyvadak nemcsak tetemes anyagi károkat okoznak, hanem az elmúlt 5-6 évben több mint 150 esetben támadtak emberre, és ebből több mint tíz halállal végződött.