Navracsics Tibor: a Balaton folyamatosan megújuló erős térség

Szerző: MTI/Gondola

2026. február 19. 15:09

A Balaton térsége folyamatosan megújuló erős régió és míg korábban szezonális érdeklődés jellemezte, addig mára ez az egész esztendőre kiterjed - fogalmazott a közigazgatási s területfejlesztési miniszter csütörtökön Balatonfüreden.

Az Év Balatoni Háza 2025 építészeti díjpályázat eredményhirdetése alkalmából rendezett díjátadó ünnepségen Navracsics Tibor kiemelte, hogy a Balaton amellett, hogy üdülőhely, több százezer ember otthona, akik élhető környezetben szeretnék tölteni mindennapjaikat. Ennek tudatában kell fejleszteni a térséget, amelynek "új identitáselemet ad a pályázat", valamint az a tény is, hogy balatoni főépítészt neveztek ki a régióban - tette hozzá.

Lánszki Regő, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára úgy fogalmazott: "a Balaton jövője a felelős döntéseken múlik" …. "éppen ezért megerősítettük a térségi szemléletet azzal a céllal, hogy élhető környezet vegye körül a Balatont."

Hozzátette: a Balaton közös emlékezetünk része, természeti kincs, kulturális tér és épített környezet egyszerre. A tó környezete tudatos, következetes munkát igényel, ahol nincs helye tájidegen megoldásoknak, amelyek korábban a minőség rovására valósultak meg. Ezzel szemben a tudatos területi szemlélet a Balaton jövőjét szolgálja - tette hozzá.

Bóka István (Fidesz-KDNP), Balatonfüred polgármestere kiemelte: Az Év Balatoni Háza 2025 építészeti pályázat célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a balatoni építészetre. Ennek nyomán számos épület megújult a városban.

Hegedűs Barbara országgyűlési képviselő (Fidesz) azt emelte ki, hogy a térségben a kultúra, a művészet és az építészet egységet alkot. Mint mondta, közös felelősségünk, hogy a kulturális örökséget ápoljuk. Az épületek élettel teli otthonokká, közösségi terekké lesznek, amelyek az itt élők mindennapjait szolgálják - fűzte hozzá.

Pali Róbert, a pályázat egyik kiírója, a Balatoni Szövetség elnöke azt emelte ki, hogy a civilek, az egyesületek, az építész szakma és a kormány együttműködésének köszönhető a pályázat sikere.

Az Év Balatoni Háza 2025 pályázatra 21 pályamű érkezett, amelyek közül nyolcat díjazott a bizottság, köztük lakóépületet, üdülőt, középületet. A díjátadó rendezvényt a Nők a Balatonért Egyesület és a Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége szervezte.