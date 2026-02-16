Wilkommenskultur: 2200 szexuális bűncselekmény történt a pályaudvarokon

Szerző: mandiner.hu, Gondola

2026. február 16. 10:01

Kések, támadások, szexuális bűncselekmények: a német vasútállomások 2025-ben is az erőszak gócpontjai voltak. A friss adatok újabb vitát indíthatnak a közbiztonságról és a migrációról.

A német pályaudvarok és vasúti szerelvények 2025-ben is a bűnözés egyik fő gócpontjának számítottak – derül ki a német szövetségi rendőrség legfrissebb adataiból. A számok szerint tavaly több mint 980 késes támadást és mintegy 2200 szexuális bűncselekményt regisztráltak a német vasúti közlekedés területén.

A leginkább érintett helyszínek között

a lipcsei főpályaudvar áll az élen 859 erőszakos bűncselekménnyel,

ezt követi Dortmund (735)

és Berlin (654).

A listán szerepel még Köln, Hannover, Hamburg, München, Nürnberg, Frankfurt és Düsseldorf főpályaudvara is, mindegyik több száz regisztrált erőszakos esettel. A hatóságok szerint a rendfenntartó erőkkel szembeni agresszió is növekszik.

Tavaly 5660 erőszakos bűncselekményt követtek el a szövetségi rendőrség szolgálatot teljesítő tagjai ellen a vasúti környezetben, ami ismét meghaladja az előző évi, már akkor is magasnak számító 5500-as adatot.

A statisztikák szerint a késes támadások és a szexuális bűncselekmények száma is jelentős maradt: előbbiből több mint 980-at, utóbbiból mintegy 2200-at jegyeztek fel pályaudvarokon és vonatokon. A jelentés jelentős különbségeket mutat a gyanúsítottak állampolgársága alapján is.

A hatóságok ezt a jelenséget a közbiztonsági helyzet egyik kulcskérdésének tekintik. A szövetségi rendőrség ugyanakkor elutasította azokat a javaslatokat, amelyek szerint több rendőrt kellene átcsoportosítani a pályaudvarokra. Egy szóvivő szerint „nem vonnak el személyzetet a határoktól”, mivel ez az illegális bevándorlás erősödéséhez vezetne, és „tovább rontaná az általános biztonsági helyzetet”.

A szövetségi rendőrség adatai szerint a nem német állampolgárok – a lakosságon belüli arányukhoz képest – az erőszakos bűncselekményeknél ötször, a késes támadásoknál hatszor, a szexuális bűncselekményeknél pedig nyolcszor gyakrabban szerepelnek gyanúsítottként, mint német állampolgárok.