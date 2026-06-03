Az NMHH nem tehetett mást: nyilvántartásba vette a Szivárvány Tv-t

Szerző: MTI/Gondola

2026. június 3. 16:37

Nyilvántartásba vette a Szivárvány Tv médiaszolgáltatását az NMHH. A televízió június 4-én kezdi meg működését az EuroCable hálózatán.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (NMHH) május 29-én kelt határozatával nyilvántartásba vette a New Digital Media Kft. Szivárvány Tv elnevezésű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatását. A televízió június 4-én kezdi meg működését – közölte a médiahatóság Kommunikációs Igazgatósága az MTI megkeresésére.

Az MTI azt követően kereste meg az NMHH-t, hogy a Média1 információi szerint nyilvántartásba vették Magyarország első LMBTQ-tematikájú televíziós csatornáját, a Szivárvány Tv-t.

Az NMHH közleménye szerint a nyilvántartásba vételi eljárás során a hatóság nem mérlegelhet, amennyiben a benyújtott kérelem szabályos, az új médiaszolgáltatást be kell jegyeznie.

A tájékoztatás szerint a New Digital Media Kft. bejelentésén alapuló hatósági határozat alapján a Szivárvány Tv június 4-én kezdi meg működését. A médiahatóság közölte, hogy ez a dátum megfelel a törvényi előírásoknak, amelyek szerint a tervezett médiaszolgáltatást annak megkezdése előtt legalább 45 nappal be kell jelenteni a hivatalhoz.

A hatósági határozat alapján a Szivárvány Tv médiaszolgáltatását az EuroCable Magyarország Kft. fogja terjeszteni vezetékes és mikrohullámú műsorterjesztő hálózatán.

Pataki Tamás, a New Digital Media ügyvezető igazgatója a Media1-nek nyilatkozva azt mondta, a döntés az esélyegyenlőség és a médiapluralizmus szempontjából is fontos mérföldkő. Hozzátette, hogy a csatorna maximálisan figyelembe veszi majd a gyermekvédelmi szempontokat.

A csatorna műsorkínálatában kulturális és szórakoztató, művészeti és zenei programok, gasztronómiai műsorok, talkshow-k és életútinterjúk is helyet kapnak. Emellett bemutatják az LMBTQI közösség történelmét is.

A Media1 beszámolója szerint a 18 éven felülieknek szóló tartalmak kódolt formában lesznek elérhetők a Szivárvány Tv műsorában.