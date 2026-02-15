Novák Irén: a Lakitelek Népfőiskolán mindazok az alapok megtalálhatók, amelyekre magyarként büszkék lehetünk

Szerző: mti

A Lakitelek Népfőiskolán mindazok az alapok megtalálhatók, amelyekre magyar nemzetként büszkék lehetünk: a nemzeti egység, a keresztény gyökerek és közös értékeink egyaránt jelen vannak - mondta a művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár szombaton Lakiteleken.

Novák Irén a Hungarikum Ligetben február 13. és 15. között zajló Élő Hagyományunk - III. Kösöntyű Találkozón hangsúlyozta: a Lakitelek Népfőiskola szimbolikus helyszín, ahol "érezni és tapintani lehet a kultúrát".

Hozzátette, hogy itt tudatosan jelenítik meg és ápolják a nemzeti értékeket; ezt jelzik a hungarikumok vagy akár a nagyjainkról és elődeinkről elnevezett padok.

Köszönetet mondott a szervezőknek, hogy már harmadik alkalommal rendezik meg a találkozót, amely az egész Kárpát-medence néptáncegyütteseit, népzenekarait és népi alkotóművészeit fogja össze.

A helyettes államtitkár kiemelte: a magyar népzene, néptánc és népviselet különleges és egyedi, hiszen "mindenre van dalunk vagy táncunk, legyen öröm vagy bánat, születés, halál vagy szerelem".

Örömtelinek nevezte a színpadon egymást váltó néptánccsoportok különböző generációt képviselő tagjai közötti összehangot.

Hangsúlyozta, a kulturális kormányzat a jövőben is számít munkájukra, mivel ők örökítik tovább a hagyományokat.

Elhangzott, az Élő Hagyományunk - III. Kösöntyű Találkozó célja, hogy közös térbe hívja mindazokat, akik szívügyüknek tekintik a magyar népi kultúra ápolását és továbbadását.

A programok a Kárpátia Rendezvényházban zajlanak, ahol néptáncelőadások és népzenei koncertek várják az érdeklődőket. A Kölcsey Házban kiállítások és viseletbemutató kap helyet. Két napon át kézművesek, népművészek és kistermelők vására is színesíti a Hungarikum Liget kínálatát.

A találkozó valamennyi programja ingyenesen látogatható.



A seregszemle a Hungarikum Liget és az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület - Hunyor Népfőiskola főszervezésében valósul meg.

A háromnapos rendezvényen tizenegy tánccsoport lép fel, három zenekarral kiegészülve. A hazai fellépők mellett érkeznek táncosok a határon túlról és Uruguayból is. A Muharay Elemér Népművészeti Szövetség százharminc táncosával együtt közel négyszáz hagyományőrző táncol és zenél összesen a színpadon.

A részletes program a nepfolakitelek.hu oldalon olvasható.