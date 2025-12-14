Növekszik az Ukrajnából menekülők száma

Szerző: gondola

Péntelen 5629 ember lépett be Magyarországra, szombaton fél ezerrel több.

Magyarország területére 2025. december 13-án 0 óra és 24 óra között az ukrán-magyar határszakaszon 6104 fő lépett be.

A beléptetettek közül a rendőrség 32 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.

Kiadó: Országos Rendőr-főkapitánysággo