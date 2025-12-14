Növekszik az Ukrajnából menekülők száma
Szerző: gondola
2025. december 14. 09:04
Péntelen 5629 ember lépett be Magyarországra, szombaton fél ezerrel több.
Magyarország területére 2025. december 13-án 0 óra és 24 óra között az ukrán-magyar határszakaszon 6104 fő lépett be.
A beléptetettek közül a rendőrség 32 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.
Kiadó: Országos Rendőr-főkapitánysággo
Címkék: