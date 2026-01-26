Orbán Viktor: Magyarország az Európai Bírósághoz fordul

Szerző: Magyar Nemzet, Gondola

A miniszterelnök közösségi oldalán reagált a ma elfogadott brüsszeli rendeletre. A döntés értelmében megtiltanák az orosz gáz importját 2027-től, Orbán Viktor azonban hangsúlyozta, hogy hazánk az Európai Bírósághoz fordul.

„Brüsszel a mai döntésével megtiltaná az orosz gáz importját 2027-től. Pont mint a Tisza” – írta közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy hazánk az Európai Bírósághoz fordul a döntés miatt. A brüsszeli eljárás egy nyilvánvaló szankció, amelynek elfogadása csak egyhangúsággal történhetett volna meg. Magyarország ezért az Európai Bíróságon támadja meg a ma elfogadott rendeletet – írta bejegyzésében a miniszterelnök.

Orbán Viktor egyúttal hangsúlyozta, hogy „a rezsicsökkentést és a rezsistopot” meg kell védenünk, ebben pedig nincs kompromisszum. A döntést annak ellenére hozták meg, hogy Európa gazdasága jelenleg is padlón van, ezen pedig semmiképp sem fog segíteni, ha a kontinens elvágja magát az olcsó orosz energiahordozóktól. Az uniós energiaügyi miniszterek Brüsszelben szavaztak arról a jogszabályról, amely az orosz gázimport végleges leállításáról és az orosz olaj fokozatos kivezetéséről szól.

A szavazáson Magyarország és Szlovákia nemmel voksolt, Bulgária pedig tartózkodott, ám a szabályozást minősített többséggel fogadták el. Magyarország már korábban is jelezte: az Európai Bíróságon támadja meg a döntést. A kormány álláspontja szerint a tilalom súlyosan sérti az ország energiaellátásának biztonságát, különösen azért, mert hazánk és Szlovákia továbbra is jelentős mértékben függ az orosz energiahordozóktól. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is reagált a brüsszeli döntésre, ami kapcsán hangsúlyozta, hogy az élesen ellentétes hazánk érdekével. Hogyha nem vásárolhatunk Oroszországból kőolajat és földgázt, akkor az azt jelenti, hogy a családok energiaszámlái háromszorosukra nőhetnek, s nehéz helyzetbe kerülhetnek gyárak is az áremelkedés miatt – hangsúlyozta.

A külügyminiszter szintén jelezte, hogy amint megjelenik a rendelet hivatalos formában hazánk azonnal az Európai Bírósághoz fordul annak megsemmisítését kérve.