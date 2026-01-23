Nacsa Lőrinc: mindenkit bekapcsolunk a magyar vérkeringésbe
Az elmúlt tizenhat év magyarországi nemzetpolitikája arról szólt, hogy mindenkit bekapcsolunk a magyar vérkeringésbe - jelentette ki a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára csütörtökön Dunaszerdahelyen, a magyar kultúra napja alkalmából tartott rendezvényen a közmédiának nyilatkozva.
Felelősségünk van azért, hogy
ez a kultúra tovább éljen, és a jövőben is itt legyen velünk
- tette hozzá.
A nemzetpolitikáért felelős államtitkár a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: mi, a saját helyeinken vagyunk a magyar kultúra letéteményesei. Ezért a magyar kultúra, és vele a magyar nemzet nem ismer határokat. Kultúránk ott van minden cselekvő, életerős magyar közösségben a Kárpát-medencében és a diaszpóra közösségeinkben is.
"Kultúránk behálózza a világot
és gazdagít minden olyan országot és nemzetet, amely befogad bennünket, sőt azokat is, akik kimondják felettünk a kollektív bűnösséget" - emelte ki.
Megjegyezte:
mi mindenhol építettünk, gyarapítottunk és keresztény nagyvonalúságunkról tettünk bizonyságot,
"így van ez most is, akkor is, ha nem ezzel a mércével mérnek a számunkra".
Erre kötelez bennünket évezredes kultúránk - írta Nacsa Lőrinc.
Borítókép: Dunaszerdahely, 2026. január 22. Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára beszédet mond a magyar kultúra napja alkalmából rendezett ünnepségen a dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Városi Művelődési Központban 2026. január 22-én. MTI/Krizsán Csaba