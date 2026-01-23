Nacsa Lőrinc: mindenkit bekapcsolunk a magyar vérkeringésbe

Szerző: MTI

2026. január 23. 05:05

A Lajtáról a Berecki-havasokig, a Dunajectől a Tengerlmellékkig elterülő magyar térségben, és a Torockótól Torontóig húzódó globális magyar térben minden magyar a nemzethez tartozik.

Az elmúlt tizenhat év magyarországi nemzetpolitikája arról szólt, hogy mindenkit bekapcsolunk a magyar vérkeringésbe - jelentette ki a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára csütörtökön Dunaszerdahelyen , a magyar kultúra napja alkalmából tartott rendezvényen a közmédiának nyilatkozva.

Felelősségünk van azért, hogy

ez a kultúra tovább éljen, és a jövőben is itt legyen velünk

- tette hozzá.

A nemzetpolitikáért felelős államtitkár a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: mi, a saját helyeinken vagyunk a magyar kultúra letéteményesei. Ezért a magyar kultúra, és vele a magyar nemzet nem ismer határokat. Kultúránk ott van minden cselekvő, életerős magyar közösségben a Kárpát-medencében és a diaszpóra közösségeinkben is.

"Kultúránk behálózza a világot

és gazdagít minden olyan országot és nemzetet, amely befogad bennünket, sőt azokat is, akik kimondják felettünk a kollektív bűnösséget" - emelte ki.

Megjegyezte:

mi mindenhol építettünk, gyarapítottunk és keresztény nagyvonalúságunkról tettünk bizonyságot,

"így van ez most is, akkor is, ha nem ezzel a mércével mérnek a számunkra".

Erre kötelez bennünket évezredes kultúránk - írta Nacsa Lőrinc.

