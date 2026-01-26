Vigyázat, jönnek a tulajdonságok nélküli emberek!
Szerző: Békés János
2026. január 26. 13:41
A Tisza Párt mögött egyre inkább egy globális multi lobbi sejlik fel (Dávid Dóra–Facebook, Kapitány István–Shell, Orbán Anita–Vodafone, Bajnai Gordon…), de akkor ki fogja itt képviselni a kisembereket, a „bérből és fizetésből élőket”, a munkásosztályt, a nyugdíjasokat?
Robert Musil osztrák író 1930-ban adta ki először fő művét, A tulajdonságok nélküli embert, amely a 20. század egyik legjelentősebb prózai alkotása. Az esszéregény egy fiktív ország, Kákánia viselt dolgait írja le a századelőn, amit a közép-európai olvasó könnyen azonosíthat a „Kaiser und König” (K und K) országával, vagyis az Osztrák-Magyar Monarchiával (egész pontosan annak osztrák oldalával, hiszen a magyarok csak szőrmentén jelennek meg Musil regényében, mint amolyan Lajtán túli egzotikumok). A regény ironikus alaphelyzettel indít, melyben egy Ulrich nevű minisztériumi főhivatalnok fontos feladatot kap: egy eszme kerestetik, melynek fényében a kákán császár uralkodásának hetvenedik évfordulóját méltó módon meg lehetne ünnepelni. A végtelenül kötelességtudó és racionális, úgymond személyes tulajdonságok és érzelmek nélküli bürokrata – fajtája jellegzetes képviselője – ugyanakkor előre látja a válallkozás lehetetlenségét. Azt, hogy ebben az elgépiesedett szabályvilágban az értelmetlenül kötelező viselkedési szabályok, a parancsként működtetett ostoba tévedések és hazugságok eleve kudarcra ítélik őt, hogy – hozzá hasonlóan – ennek az országának nincsen egy eszmei gravitációs pontja, mely előrevetíti összeomlását.
Ez a „tulajdonságok nélküli ember” (és rendszer) akár Magyar Péter is lehetne, azzal a különbséggel, hogy az ő (és rendszere) eszmei középpontjában nem a nagybetűs Üresség áll, hanem egy sértett, bosszúra szomjazó kisgyerek, akitől elvették a játékait (jól fizető állásait, önmagáról gondosan építgetett Insta-önképét). Vagy hát nem elvették, elvesztette – de ő így éli meg, mert képtelen önmagába nézni (ijesztő dolgokat találna ott), ezért inkább mindig másokra mutogat: a Tónira, a Zorbánra (egyszer talán majd a Kapitányra), mindegy, csak a steril, filteres imidzse sértetlen maradjon.
Ha őt vagy egy képviselőjét nyilvánvaló hazugságon csípik, Magyar Péternek az a jól bejáratott válasza, hogy bedob egy még nagyobb hazugságot, gyorsan áldozati pózba vágva magát
(ez persze már fejlődés a „A börtön ablakában” című dal óbégatásához képest). Például, amikor Szimon Renáta váci tiszás képviselőjelöltet szembesítették vele, hogy – jegyzőkönyvbe foglaltan – a lakásbérleti díjak emelését indítványozta Vácon, a „politikus” ezt csípőből letagadta, sőt fizikailag inzultálni kezdték a stábot. Majd jött Magyar Péter, és bedobta a tiszás médiában, hogy az ő képviselőjelöltjét bántalmazták (amit az érintett a rendőrségi kihallgatásán „természetesen” tagadott, hiszen ennek már jogi következményei lettek volna rá nézve), sőt hirtelen kiderült, hogy Nagy Ervin feleségét is „gyalázta” valaki. Értik, ugye?
Pontosan ezt csinálják az óvodások is: „óvónéni, a Julcsi bántott!” – „nem is igaz, te bántottál engem!” – „de nem is, mert” – „óvónéni, az úgy volt, hogy…” Hát ilyen (nárcisztikus működésű) ez a mi tulajdonságok nélküli emberünk, „The Man”.
Ugyanakkor egyre többen teszik fel a kérdést, immár a baloldalon is (például itt és itt), hogy na jó, de akkor ki fogja ténylegesen vezetni az országot e helyett a nagyra nőtt óvodás helyett? Mert ott már nem lesz elég az óvódás elhárító mechanizmusok alkalmazása, az emberek a bőrükön fogják érezni a kilátásba helyezett adóemeléseket, elvonásokat, a rezsidíj megtöbbszöröződését, a potenciális háborúba sodródásról nem is beszélve.
Egy tulajdonságok nélküli emberrel és párttal az a baj, hogy senki nem tudja, hogyan viszonyuljon hozzá, mire számítson tőle. Orbán Viktort lehet nem szeretni, de mindenki pontosan tudja, hogy kicsoda és mire számíthat tőle. Például lehet, hogy LMBTQ-ügyileg nem elég „képzett”, de biztosan támogatni fogja a magyar családokat. Lehet, hogy a magyar vállalkozások feltőkésítése sokakban ellenszenvet kelt (kivált, hogy ezek az emberek közöttünk élnek, szemben a multik luxus életet élő tulajdonosaival), de gátat fog szabni a külföldi multik túlhatalmának, és a profit nagyobbik része az országban marad, munkahelyek lesznek belőle.
Lehet, hogy nem festi kék-sárgára a profilképét, és nem hízeleg az épp commandantét alakító színész-elnöknek, de egyetlen magyar katona se fog ukrán földre lépni, és nem lesz kötelező sorozás, amit a Z és az alfa generáció aligha viselne túl jól. Lehet, hogy nem érti a multikulti érzékenyítést, de nem fognak muszlim szélsőségesek lövöldözni, gázolni, késelni és nőkkel erőszakoskodni a magyar nagyvárosok utcáin. A sort még hosszasan folytathatnánk.
Magyar Péterről viszont tényleg nem lehet tudni, hogy pontosan mit akar, önmagának is folyamatosan ellentmond, szemmel láthatóan csak a pillanatnyi haszon és vélt érdekei vezérlik.
A Tisza Párt mögött egyre inkább egy globális multi lobbi sejlik fel (Dávid Dóra–Facebook, Kapitány István–Shell, Orbán Anita–Vodafone, Bajnai Gordon…), de akkor ki fogja itt képviselni a kisembereket, a „bérből és fizetésből élőket”, a munkásosztályt, a nyugdíjasokat?
Ha a „Csipkejózsika” szerzője lesz mondjuk a családügyi miniszter, mire számítsanak a hagyományos családok, például Magyar Péter gyerekei? Ha ismét beindítják a cigányság felé az amerikai típusú „érzékenyítést” (jogok egyoldalú hangsúlyozása a kötelességek kárára), hogy lesz itt valódi együttélés és integráció, ami a gyakran – persze nem kizárólag – hozzájuk köthető bűnözést és félelemkeltő viselkedésformákat a saját bőrükön érző polgártársaink számára valóban élet-halál kérdés? És mi lesz a magyar vidékkel, mezőgazdasággal, pláne, ha jön a dél-amerikai-, meg a rossz minőségű ukrán gabonadömping, és oda vándorol az eddigi uniós támogatások nagy része is? Ha majd Nagy Ervin fújja a passzátszelet a kultúrában, ki fogja képviselni a jobboldali értékeket, amire Magyar Péter is állandóan hivatkozik, persze, a Demszky Gábor-plakátok alatt?
Robert Musil könyvéből pontosan kiolvasható, hogy a tulajdonságok és gravitációs pont nélküli országnak törvényszerűen össze kellett omlania a külvilág felől érkező kihívásokra. Ugyanez igaz Magyar Péterékre is, akik az egész országot magukkal rántanák, beleértve a saját szavazóik legnagyobb részét is.
Isten óvja ettől Magyarországot, mindannyiunkat!
