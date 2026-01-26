Vigyázat, jönnek a tulajdonságok nélküli emberek!

Szerző: Békés János

2026. január 26. 13:41

A Tisza Párt mögött egyre inkább egy globális multi lobbi sejlik fel (Dávid Dóra–Facebook, Kapitány István–Shell, Orbán Anita–Vodafone, Bajnai Gordon…), de akkor ki fogja itt képviselni a kisembereket, a „bérből és fizetésből élőket”, a munkásosztályt, a nyugdíjasokat?

Robert Musil osztrák író 1930-ban adta ki először fő művét, A tulajdonságok nélküli embert, amely a 20. század egyik legjelentősebb prózai alkotása. Az esszéregény egy fiktív ország, Kákánia viselt dolgait írja le a századelőn, amit a közép-európai olvasó könnyen azonosíthat a „Kaiser und König” (K und K) országával, vagyis az Osztrák-Magyar Monarchiával (egész pontosan annak osztrák oldalával, hiszen a magyarok csak szőrmentén jelennek meg Musil regényében, mint amolyan Lajtán túli egzotikumok). A regény ironikus alaphelyzettel indít, melyben egy Ulrich nevű minisztériumi főhivatalnok fontos feladatot kap: egy eszme kerestetik, melynek fényében a kákán császár uralkodásának hetvenedik évfordulóját méltó módon meg lehetne ünnepelni. A végtelenül kötelességtudó és racionális, úgymond személyes tulajdonságok és érzelmek nélküli bürokrata – fajtája jellegzetes képviselője – ugyanakkor előre látja a válallkozás lehetetlenségét. Azt, hogy ebben az elgépiesedett szabályvilágban az értelmetlenül kötelező viselkedési szabályok, a parancsként működtetett ostoba tévedések és hazugságok eleve kudarcra ítélik őt, hogy – hozzá hasonlóan – ennek az országának nincsen egy eszmei gravitációs pontja, mely előrevetíti összeomlását.

Ez a „tulajdonságok nélküli ember” (és rendszer) akár Magyar Péter is lehetne, azzal a különbséggel, hogy az ő (és rendszere) eszmei középpontjában nem a nagybetűs Üresség áll, hanem egy sértett, bosszúra szomjazó kisgyerek, akitől elvették a játékait (jól fizető állásait, önmagáról gondosan építgetett Insta-önképét). Vagy hát nem elvették, elvesztette – de ő így éli meg, mert képtelen önmagába nézni (ijesztő dolgokat találna ott), ezért inkább mindig másokra mutogat: a Tónira, a Zorbánra (egyszer talán majd a Kapitányra), mindegy, csak a steril, filteres imidzse sértetlen maradjon.

Ha őt vagy egy képviselőjét nyilvánvaló hazugságon csípik, Magyar Péternek az a jól bejáratott válasza, hogy bedob egy még nagyobb hazugságot, gyorsan áldozati pózba vágva magát

(ez persze már fejlődés a „ A börtön ablakában ” című dal óbégatásához képest). Például, amikor Szimon Renáta váci tiszás képviselőjelöltet szembesítették vele, hogy – jegyzőkönyvbe foglaltan – a lakásbérleti díjak emelését indítványozta Vácon, a „politikus” ezt csípőből letagadta, sőt fizikailag inzultálni kezdték a stábot. Majd jött Magyar Péter, és bedobta a tiszás médiában, hogy az ő képviselőjelöltjét bántalmazták (amit az érintett a rendőrségi kihallgatásán „természetesen” tagadott , hiszen ennek már jogi következményei lettek volna rá nézve), sőt hirtelen kiderült, hogy Nagy Ervin feleségét is „gyalázta” valaki. Értik, ugye?

Pontosan ezt csinálják az óvodások is: „óvónéni, a Julcsi bántott!” – „nem is igaz, te bántottál engem!” – „de nem is, mert” – „óvónéni, az úgy volt, hogy…” Hát ilyen (nárcisztikus működésű) ez a mi tulajdonságok nélküli emberünk, „The Man”.

Ugyanakkor egyre többen teszik fel a kérdést, immár a baloldalon is (például itt és itt ), hogy na jó, de akkor ki fogja ténylegesen vezetni az országot e helyett a nagyra nőtt óvodás helyett? Mert ott már nem lesz elég az óvódás elhárító mechanizmusok alkalmazása, az emberek a bőrükön fogják érezni a kilátásba helyezett adóemeléseket, elvonásokat, a rezsidíj megtöbbszöröződését, a potenciális háborúba sodródásról nem is beszélve.

Egy tulajdonságok nélküli emberrel és párttal az a baj, hogy senki nem tudja, hogyan viszonyuljon hozzá, mire számítson tőle. Orbán Viktort lehet nem szeretni, de mindenki pontosan tudja, hogy kicsoda és mire számíthat tőle. Például lehet, hogy LMBTQ-ügyileg nem elég „képzett”, de biztosan támogatni fogja a magyar családokat. Lehet, hogy a magyar vállalkozások feltőkésítése sokakban ellenszenvet kelt (kivált, hogy ezek az emberek közöttünk élnek, szemben a multik luxus életet élő tulajdonosaival), de gátat fog szabni a külföldi multik túlhatalmának, és a profit nagyobbik része az országban marad, munkahelyek lesznek belőle.

Lehet, hogy nem festi kék-sárgára a profilképét, és nem hízeleg az épp commandantét alakító színész-elnöknek, de egyetlen magyar katona se fog ukrán földre lépni, és nem lesz kötelező sorozás, amit a Z és az alfa generáció aligha viselne túl jól. Lehet, hogy nem érti a multikulti érzékenyítést, de nem fognak muszlim szélsőségesek lövöldözni, gázolni, késelni és nőkkel erőszakoskodni a magyar nagyvárosok utcáin. A sort még hosszasan folytathatnánk.

Magyar Péterről viszont tényleg nem lehet tudni, hogy pontosan mit akar, önmagának is folyamatosan ellentmond, szemmel láthatóan csak a pillanatnyi haszon és vélt érdekei vezérlik.

Ha a „Csipkejózsika” szerzője lesz mondjuk a családügyi miniszter, mire számítsanak a hagyományos családok, például Magyar Péter gyerekei? Ha ismét beindítják a cigányság felé az amerikai típusú „érzékenyítést” (jogok egyoldalú hangsúlyozása a kötelességek kárára), hogy lesz itt valódi együttélés és integráció, ami a gyakran – persze nem kizárólag – hozzájuk köthető bűnözést és félelemkeltő viselkedésformákat a saját bőrükön érző polgártársaink számára valóban élet-halál kérdés? És mi lesz a magyar vidékkel, mezőgazdasággal, pláne, ha jön a dél-amerikai-, meg a rossz minőségű ukrán gabonadömping, és oda vándorol az eddigi uniós támogatások nagy része is? Ha majd Nagy Ervin fújja a passzátszelet a kultúrában, ki fogja képviselni a jobboldali értékeket, amire Magyar Péter is állandóan hivatkozik, persze, a Demszky Gábor-plakátok alatt?

Robert Musil könyvéből pontosan kiolvasható, hogy a tulajdonságok és gravitációs pont nélküli országnak törvényszerűen össze kellett omlania a külvilág felől érkező kihívásokra. Ugyanez igaz Magyar Péterékre is, akik az egész országot magukkal rántanák, beleértve a saját szavazóik legnagyobb részét is.

Isten óvja ettől Magyarországot, mindannyiunkat!